Die Band Thin Mother spielt am Samstag, 9. Dezember, ab 20.30 Uhr im Flieger in Tettnang ihr legendäres Nikolauskonzert. Sie spielen Coverrock mit Kultstatus und sorgen mit guten alten Rock-Klassikern für gute Stimmung und Spaß, der in Bauch und Beine geht. Weitere Infos unter www.flieger-tettnang.de.