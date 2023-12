Tettnangs Tischtennisjugend steigt in die Bezirksklasse auf

Zum Abschluss der Vorrunde in der Tischtennis-Kreisliga A hat die erste Mannschaft des TTC-74 Tettnang ihren dritten Saisonsieg gelandet und damit auch ihr Ziel erreicht, die laut Mitteilung „unglücklich verlaufene“ erste Halbserie mit einem Erfolg zu beenden. Im Heimspiel gegen die TSG Ailingen II lautete das Endresultat 9:4.

Platz vier nach der Hinrunde

Bei den Eröffnungsdoppeln sorgten Stefan Merath/Karl Knöpfler und Markus Schmidt/Henry Winkler für die knappe Führung. Denn Stefan Wagner/Philipp Junginger kassierten eine knappe Fünfsatzniederlage (9:11). Bei den anschließenden Einzeln holte Junginger einen Sieg, während Merath gegen Stefan Haas nach fünf Sätzen unterlag. Wagner, Knöpfler und Schmidt behielten die Oberhand, die Montfortstädter führten mit 6:2. Die Gäste verkürzten mit Erfolgen gegen Winkler und Junginger auf 4:6, aber zu mehr reichte es nicht. Merath, Wagner und der an diesem Tag stark aufspielende Knöpfler sorgten für den 9:4-Sieg. Damit steht Tettnang zum Abschluss der Vorrunde auf Platz vier.

Eine tolle Leistung zeigte Tettnangs erste Jugendmannschaft am vergangenen Wochenende. Das Nachwuchsteam des TTC-74 hatte in der Kreisliga A zwei Spiele zu bestreiten. In der ersten Partie gegen den TSV Reute überzeugten die Tettnanger noch nicht ganz und spielten 5:5. Im zweiten Spiel mussten sie als Tabellendritter dann beim Tabellenzweiten, dem TSV Fischbach, antreten. Ein Sieg war nötig, um an ihrem Gegner in der Tabelle vorbeiziehen und so den direkten Aufstieg in die Bezirksklasse zu schaffen. Jannis Eisele, Varvara Guseva und Theo Knörle schafften es, die etwas stärker eingeschätzten Gastgeber zu schlagen. Es gab einige knappe Entscheidungen, wobei die Tettnanger Jugend sich nervenstärker zeigte und diese für sich verbuchen konnten. Mit 7:3 gewann der TTC-74 letztendlich das Match und feierte den direkten Aufstieg in die Bezirksklasse.