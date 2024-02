Rund 6000 Shishabars gibt es laut Schätzung des Statistischen Bundesamtes in Deutschland. Längst ist dieser Trend auch in Tettnang angekommen. Umut Bulut, der seit gut zwei Jahren die Bar „Nullsechsneun“ in der Schlossstraße betreibt, und Feriz Shema, der bis Anfang 2024 das „Kohlewerk“ in der Lindauer Straße führte, ziehen eine überwiegend positive Geschäftsbilanz.

Salsa-Abende kommen gut an

Ein helles, gemütliches und zugleich sehr edles Ambiente mit Blick in den Tettnanger Schlossgarten: Wer die Bar „Nullsechsneun“ in den ehemaligen Räumlichkeiten des Kultlokals „Bäumle“ besucht, kommt garantiert auf seine Kosten. 18 Euro kostet hier eine Shisha, 15 Sorten stehen zur Auswahl.

Dazu bieten Bulut und sein Team verschiedene alkoholische und anti-alkoholische Getränke an. „In unserer Lounge findet jeder, was er braucht“, sagt der gebürtige Mainzer, der seit 2021 in Tettnang lebt. Egal ob ein lustiger Abend mit Freunden, ein Date oder ein Geschäftstreffen: Die Bar sei da sehr vielseitig.

Belebung für die Innenstadt

An den Wochenenden werde es dahingegen schon mal etwas lauter: „Jeden Freitag und Samstag legt bei uns ein DJ auf“, erklärt Bulut. „Mit diesen Partys, die von Anfang an gut besucht waren, sorgen wir dafür, dass die Tettnanger Innenstadt ein wenig belebter wird.“

Seit kurzem werden im „Nullsechsneun“ außerdem Salsa-Abende veranstaltet. 130 Leute seien beim letzten Mal dabei gewesen, darunter viele Tettnanger, was den 33-Jährigen besonders freut. Schließlich kommt ein großer Teil seiner Gäste aus umliegenden Orten wie Ravensburg, aber auch aus Österreich und der Schweiz.

Aus der eigenen Stadt aber kommen vergleichsweise wenig Gäste. Ein Umstand, den Bulut gerne ändern würde.

Abseits der Klischees: Gerne selbst überzeugen

„Es scheint, als würden sich viele der Tettnanger noch nicht so recht in unsere Bar hineintrauen“, erzählt der studierte Betriebswirt. Ein Stück weit könne er dies verstehen, angesichts des negativen Images, mit dem Shishabars zu kämpfen haben. Bulut und sein Team würden den Leuten aber gerne zeigen, dass sie mehr sind als die vielen Klischees. „Wer das ‚Nullsechsneun‘ einmal besucht, der kommt in der Regel auch ein zweites Mal“, sagt er.

Um weitere Gäste anzuziehen, werden Bulut und sein Team in den Sommermonaten schon ab 12 Uhr mittags ihre Türen öffnen. Bis 17 Uhr gilt dann ein Rauchverbot, verkauft werden Café und Kuchen. „Unsere Terrasse bietet den schönsten Ausblick der Stadt“, sagt Bulut augenzwinkernd. „Wir hoffen, dass das viele Tettnanger zu schätzen wissen und uns besuchen kommen.“

Neue Wege im Gastromanagement

Keine 500 Meter vom „Nullsechsneun“ entfernt, hat bis Anfang dieses Jahres Feriz Shema das „Kohlewerk“ bewirtschaftet. Der 38-Jährige schließt seine Bar nach knapp viereinhalb Jahren, um sich mit der neugegründeten Firma „Chefs Kitchen“ im Gastronomiemanagement selbstständig zu machen. Trotz der Pandemiezeit, in der das „Kohlewerk“ für fast elf Monate geschlossen war, zieht Shema ein positives Gesamtfazit: „Schon eine Woche nach unserer Eröffnung war der Laden voll“, erzählt der gebürtige Oberhofener. „Und das blieb auch bis zuletzt so.“

Die Gründe dafür sind vermutlich vielfältig. Zum einen war das „Kohlewerk“ die allererste Shishabar in Tettnang. Zum anderen gab sich Shema stets nahbar, begrüßte jeden Gast persönlich und kannte die meisten davon beim Namen. „Ich bin ein Gastronom der alten Schule“, ergänzt er. „Der Kunde war bei mir immer König.“

Seine Bar, die durch ihr Wohnzimmerflair und das gemütliche Ambiente bestach, zog nicht nur Gäste aus Tettnang und den umliegenden Ortschaften an, sondern - ähnlich wie das „Nullsechsneun“ - auch Besucher aus Österreich und der Schweiz. Gleich mehrere Stammtische trafen sich regelmäßig in der Lindauer Straße.

Die Bar als Ort für Politik

„Außerdem waren wir die wohl erste Shishabar in Deutschland, in der eine politische Podiumsdiskussion stattfand“, erzählt Shema und lacht. Tatsächlich hatten sein Team und er eine Veranstaltung für den Bürgermeisterwahlkampf 2023 organisiert. Die Wahlparty am Abend des 12. März fand ebenfalls im „Kohlewerk“ statt.

Mit seiner Bar war Feriz Shema bestens in Tettnang integriert. Umso bedauerlicher ist sein Abschied. Der ehemalige Personenschützer und Busfahrer, der seine Liebe zur Gastronomie erst spät entdeckte, möchte der Stadt aber treu bleiben.

Feriz Shema und seine Restaurant-Pläne

„Zusätzlich zu meiner Arbeit bei ‚Chef Kitchen‘ möchte ich in Tettnang ein kleines Restaurant eröffnen“, verrät er. Schließlich habe Shema auf sein selbstgekochtes Essen, das er im Außenbereich des „Kohlewerks“ angeboten hatte, immer sehr positive Resonanz erhalten.

„Meine Burger waren beliebt“, sagt er stolz. „Die möchte ich den Tettnangern auch weiterhin anbieten.“