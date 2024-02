Tettnangs Jugend steht in der Halle im Finale

Mit dem Gewinn des Titels bei der Hallenbezirksmeisterschaft haben sich die B-Junioren des TSV Tettnang für die Vorschlussrunde zur württembergischen Hallenfußballmeisterschaft qualifiziert. Auch dort zeigte sich die U17 in starker Form und darf nun am kommenden Wochenende beim Finale gegen die zehn besten württembergischen Teams antreten.

Für die Mannschaft um das Trainergespann Michael Bodenmüller/Yusuf Gebesci gab es in der Vorschlussrunde in Reutlingen gleich die Wiederholung des Bezirksfinales. Der TSV gewann mit 1:0 und ließ dann einen 3:0-Erfolg gegen die SGM Ebenweiler/Altshausen folgen. Mit den sechs Punkten aus zwei Spielen schielte Tettnang bereits auf die beiden ersten Plätze, die zur Teilnahme am Finalturnier berechtigten. Zunächst gab es aber einen Dämpfer gegen den SV Ochsenhausen (2:4).

Starkes Spiel gegen ein dominantes Team

Gegen die bis dato fulminant aufspielende SGM Wurmlingen gelang dem TSV Tettnang in einem laut Mitteilung „hochklassigen Spiel“ ein nicht unerwarteter 3:1-Sieg. Drei Teams standen nun punktgleich an der Tabellenspitze. Der TSV setzte mit einem 5:0 gegen den SV Hülben die Latte für die Konkurrenten gleich deutlich nach oben. Der SV Ochsenhausen gewann mit 3:0, blieb damit jedoch fünf Tore hinter Tettnang. Die B-Junioren des TSV durften somit das Erreichen des Finales in Ehningen bejubeln.

In Ehningen (bei Böblingen) geht es am Sonntag für den TSV Tettnang um die württembergische Hallenmeisterschaft. Die vermeintlichen Gegner heißen SV Böblingen, VfL Herrenberg, FC Union Heilbronn, TSG Balingen, TSV Pfuhl, FSV 08 Bietigheim-Bissingen, SGM Wurmlingen, SG Mettenberg und SGM Holzhausen/Vöhringen.

Auch Tettnangs B-Juniorinnen haben das Landesendturnier erreicht. Sie treten am Sonntag in Villingen-Schwenningen an und haben Aldingen, Donzdorf und Unterjesingen als Gruppengegner.