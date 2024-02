Tettnangs Fußballerinnen betrachten das Pokalspiel als Testspiel

Mit einer gewissen Vorfreude, aber zugleich auch klaren Einordnung, gehen die Oberliga-Fußballerinnen des TSV Tettnang ins erste Pflichtspiel des neuen Jahres. Gegner im Achtelfinale des Verbandspokals ist am Sonntag (13 Uhr) der SV Hegnach.

Gespielt wird in Friedrichshafen - auf dem Kunstrasen der Sportfreunde im Häfler Stadtteil Jettenhausen. „Wir hätten das Spiel gerne zu einem späteren Zeitpunkt bei uns in Tettnang ausgetragen. Aber das war aufgrund der Platzverhältnisse so nicht möglich“, sagt Karin Rasch-Boos, Co-Trainerin des Oberligateams und sportliche Leiterin des TSV Tettnang. „Der Gegner wollte auch nicht unter der Woche zu uns kommen. Und nächste Woche haben wir beide bereits Saisonstart. Heißt, dass wir das Spiel als Test ansehen. Sicherlich wollen wir das Spiel gewinnen. Aber gegen den Regionalliga-Tabellenführer steht uns eine schwierige Aufgabe bevor.“

Ligastart gegen den FC Freiburg-St. Georgen

Eine, bei der die Fußballerinnen des TSV Tettnang voraussichtlich nicht komplett sein werden. Sei es aufgrund von Krankheiten oder einer Reise, wie im Fall von Torhüterin Lisa Mägerle. „Sie wird uns sehr fehlen. Aber wir werden dennoch alles reinlegen, um es Hegnach so schwer wie nur möglich zu machen.“ Keine allzu leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass die SVH-Frauen eben als Spitzenreiter der Regionalliga Süd an den Bodensee kommen. Aber auch im Test gegen den SV Alberweiler (2:3) machte es Tettnang recht ordentlich - insbesondere zu Beginn. „Wir haben geführt und dann den Faden verloren. Das war nicht unsere beste Leistung, aber wir haben auch vieles ausprobiert“, meint Rasch-Boos. Gut möglich, dass auch gegen Hegnach einiges ausprobiert wird. „Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Ligastart“, betont Rasch-Boos. Dieser ist am Sonntag, 3. März (13 Uhr), im ifm-Riedstadion gegen den FC Freiburg-St. Georgen.