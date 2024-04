Mit einer Sonderausstellung zum Thema Fernsehen startet das Elektronikmuseum Tettnang in die Saison. Ab Dienstag, 2. April, sind die Räume wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Das Museum ist ab jetzt wieder dienstags bis sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

War der Eingang bisher immer direkt neben dem Torturm identisch mit dem zum früheren Stadtmuseum, ändert sich das in diesem Jahr: Ins Elektronikmuseum kommt man in dieser Saison über die mittlere Tür des Torschlossgebäudes, das ist die Tür mit der Nummer 41. Führungen sind nach Rücksprache jederzeit möglich, auch außerhalb der Öffnungszeiten.

TV-Geräte von den Anfängen bis zur Moderne

Vor 90 Jahren, am 18. April 1934, wurde die erste Fernsehübertragung in Deutschland der Öffentlichkeit vorgestellt. Zu diesem Jubiläum werden in der Wechselausstellung Fernseher aus den Anfängen bis zur Moderne und ein Stück eines der weltweit ersten Fernsehkabel ausgestellt. Neu ist ein Experiment zur Funktion eines Röhrenfernsehers.

Weiterhin gibt es historische Rundfunkgeräte zu sehen, Musik von Wachswalze und Grammophon oder vom Tondraht. Im anderen Raum befindet sich die weiter ausgebaute Computerausstellung, eine Telefonanlage und Fernschreiber, womit man - und das ist neu - sogar ins Internet kommt.

Das Elektronikmuseum Tettnang wird ausschließlich von ehrenamtlichen Mitgliedern betrieben. Es öffnete am 1. Juni 2002 erstmals für die Öffentlichkeit.