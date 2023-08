Rund 50 Gäste haben sich auf Einladung der Tettnanger CDU am Freitagabend in der Gaststätte „Culinarium“ bei der Sportarena in Hagenbuchen eingefunden. Als Redner ist der Europa–Abgeordnete Norbert Lins gekommen, dazu Bundestagsmitglied und Kreisvorsitzender Volker Mayer–Lay sowie Abgeordneter August Schuler, der Vorsitzender im Europaausschuss des Landesparlaments ist. Zur Begrüßung hob Ortsvorsitzender Daniel Funke die wichtige Zusammenarbeit aller Ebenen der CDU von EU bis zur Kommune hervor und fasste zusammen: „Europa ist uns wichtig.“

Ziel: CDU soll stärkste Kraft bleiben

Lins sprach von der Einstimmung in die Zeit des Europawahlkampfs: „Es ist viel in Bewegung.“ Dabei sei eine rechtspopulistische Entwicklung in vielen europäischen Ländern schon länger zu beobachten. Ziel sei es, dass die CDU stärkste Kraft bleibe, in Deutschland und im EU–Parlament als EVP. Errungenschaften, wie den Schengen–Raum, Wohlstand aus dem Europäischen Binnenmarkt, Exporterleichterungen und andere positive Entwicklungen wolle man erhalten.

Fehlende Asylkompromisse spielen Polen und Ungarn in die Karten

Als schwieriges Thema sehe er die Asylpolitik: „Beim Thema Migration geht es drunter und drüber.“ Dabei spielten fehlende Asylkompromisse nur Polen und Ungarn in die Karten. Der EU–Parlamentarier betonte: „Seit neun Jahren als EU–Abgeordneter habe ich solch ein Maß an Unsicherheit noch nicht erlebt. Viele Veränderungen und Transformationsprozesse führten zur Gefahr, der ‚kranke Mann Europas‘ zu werden.“ Das sei zwar nicht allein in der Ampel–Verantwortung, die habe aber ihren Anteil.

Beim Thema Heizungsgesetz und Wärmewende versicherte Lins pragmatisch: „Bei allen Emotionen, Erneuerbare müssen wir ausbauen.“ Trotz vieler Hindernisse müssten Ökonomie und Ökologie vereint werden. Das hätten die Grünen nicht geschafft, sondern eher der AfD zu einem Höhenflug verholfen. Während er „Green–Deal“ und Emissionshandel viel Positives abgewinnen könne, sehe er das beim Atomausstieg nicht. Schließlich hätten alle Akteure eine Verantwortung, einschließlich der Medien.

So sieht es August Schuler

August Schuler stellte fest: „Insgesamt ist die Stimmung nicht gut.“ Die Einwohnerzahl und die Wirtschaftskraft stünden für eine Führungsrolle der Deutschen in Europa. EU und Nato hätten die letzten 70 Jahre für Frieden und Demokratie gesorgt.

Einfachere Slogans sollen es richten

Etliche Anregungen und Fragen kamen aus dem Publikum. So zur Perspektive der EU, als vormals größte Volkswirtschaft der Welt, nun zwischen den Großmächten, der Rolle Ursula von der Leyens, fehlenden Impulsen bei viel Regulierung. „Klare Kante ist überall gefragt“, sagte Mayer–Lay. Auch er kämpfe gegen ein „seltsames Gefühl der allgemeinen Beunruhigung.“ Dagegen wünsche er sich einfachere Slogans und sprach sich gegen eine „Unionssperrigkeit als Erklärpartei“ aus.

EP dürfte „das unterschätzteste Parlament der Welt“ sein

Subsidiarität, Quotenregelungen, Wohlstandsverlust, Bürokratieabbau, Pflanzenschutzmittel oder die Fahrtzeit der Bahnen waren weitere Themen. Gefragt wurde auch nach der Machtlosigkeit des Europäischen Parlaments. Hier hob Lins die EU–Fahne sinngemäß hoch: „Das EP dürfte das unterschätzteste Parlament der Welt sein.“ Er verwies auf Kompetenz und den Zuwachs von Einfluss nach dem Lissabon–Vertrag. Bei Getränken, Speisen und Blasmusik von „lond it luck“ wurde noch weiter diskutiert.