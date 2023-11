Als sie dann noch 47.000 Euro übergeben sollte, legte sie auf. Doch Betrüger hatten Anna S. am Telefon da schon recht weit gebracht. Die Seniorin will anonym bleiben. Im Nachhinein musste sie aber selbst über sich lachen, sagt sie. Immer wieder hätte sie von solchen Maschen gewesen. Warum sie das alles zuerst geglaubt hatte, kann sie selbst nicht verstehen.

„Die Stimme klang so ähnlich wie die einer guten Bekannten“, erinnert sich Anna S. an die Anruferin. Die erzählt hektisch von einem Unfall. Gut zu verstehen ist die Anruferin nicht, aber es reicht aus, um die erste Vorsicht beiseite zu wischen. Es könnte ja sein, die Bekannte fährt Auto. „Kannst Du mit der Polizei sprechen?“, fragt die Anruferin.

Angeblicher Polizist übt emotionalen Druck aus

Plötzlich erklingt eine Männerstimme: „Lange, Polizei.“ Wer denn die Frau sei, mit der Anna S. gesprochen habe, ob sie das wisse. Die Tettnangerin nennt den Namen ihrer Bekannten. „Ja, das ist sie“, bestätigt der Mann am anderen Ende der Leitung, das sei richtig. Die Bekannte von Anna S. habe ein Kind totgefahren, sagt der vermeintliche Polizist weiter.

Wie viel könnten Sie denn sofort vorbeibringen? will der Anrufer wissen

Das sei Mord, und die Bekannte müsse sofort ins Gefängnis, fährt der Mann fort. Das sei doch schade und auch leicht abwendbar ‐ wenn Anna S. nur schnell eine Kaution hinterlegen würde. 47.000 Euro wären notwendig. Dass das Mädchen tot sei, wiederholt er dabei mehrfach.

Die echte Bekannte sitzt derweil daheim im Sessel

Als der Anrufer merkt, dass die Tettnangerin immer stutziger, wiegelt er ab: „Soviel haben Sie vielleicht nicht im Haus. Wieviel könnten Sie denn sofort vorbeibringen?“ Anna S. legt auf. Sofort ruft sie ihre Bekannte an.

Die sitzt bequem im Sessel daheim: Nein, ihr gehe es gut. Nein, mit dem Auto sei sie gar nicht unterwegs. Und nein, sie habe auch nicht angerufen.

Masche ist immer: Druck, Stress, Eile, Hektik

Simon Göppert vom Polizeipräsidium Ravensburg kennt diese Geschichte in vielen Varianten. Die Betrüger lassen sich immer wieder neue Geschichten einfallen.

Die Masche funktioniert allerdings immer gleich: Etwas Schlimmes ist passiert, die Angerufenen müssen sofort handeln, es eilt. Mit Geld oder Wertgegenständen lasse sich großes Unheil für Familie, Freunde oder Bekannte abwenden, erzählen die Schockanrufer.

Warum der Trick überhaupt funktioniert

„Die Betrüger führen die Gespräche immer sehr geschickt“, sagt Simon Göppert. Die Leute seien anfangs oft skeptisch. Aber die Anrufer seien sehr geschickt darin, persönliche Daten zu erfragen. Die bauten sie dann immer wieder ins Gespräch ein.

Hier gibt es weitere Informationen Auf der Homepage des Ravensburger Polizeipräsidiums finden sich die Kontaktdaten des Referats Prävention. Von dort aus kommt man auch weiter auf das Angebot der Landespolizei, wo sich Flyer und Informationsschriften zu diesem und anderen Themen befinden. Mehr im Internet unter ppravensburg.polizei-bw.de/praevention

Wenn das gelinge, dann laufe das Gespräch für die Betrüger irgendwann wie von selbst. Unter dem emotionalen Druck, dem Stress und der Hektik, die die Betrüger erzeugen würden, seien die Opfer dann einfach akut überfordert, erklärt der Polizist.

Polizist: „Szenarien sind vollkommen realitätsfern“

„Dabei sind alle Szenarien in den Anrufen vollkommen realitätsfern“, sagt Göppert. Eine Zeitnot in dieser Form gebe es nie. Auch würde es seitens der Polizei keine Anrufe dieser Art geben.

Alles müsse schließlich seinen formalen Gang gehen. Irgendwelche Übergaben von Geld oder Wertgegenständen an verabredeten Treffpunkten gehörten sicher auch nicht zu polizeilichen Vorgehensweisen.

Wichtig: Ja nicht von Betrügern weiterleiten lassen

Die beste Möglichkeit bei solchen Anrufen, so Göppert: „Auflegen.“ Wichtig auch: Nicht über persönliche und finanzielle Verhältnisse sprechen. Und natürlich kein Geld überreichen. Nur klappe das eben nicht immer, weil manche Opfer sich eben unter Druck setzen ließen.

„Wenn man bemerkt, dass etwas komisch ist, muss man die zeitliche Komponente ausschalten“, sagt Göppert. Druck rausnehmen, sozusagen. Aber Achtung: Hier gibt es ebenfalls eine Stolperfalle.

Wenn man im Gespräch sagt, dass man mit der Polizei sprechen will, bieten Betrüger teils an, weiterzuleiten. Das ist natürlich ein Trick, denn das Gespräch landet dann bei einem Dritten, der wieder so tut, als sei er Polizist.

Anna S. fühlte sich einfach zu sicher

Alles schon passiert, sagt Göppert: „Man muss dann wirklich auflegen.“ Die Zeit, selbst bei der nächsten Polizeidienststelle anzurufen, gebe es immer. Spätestens da kläre sich dann alles auf. Aber generell könne auch ein Anruf bei Vertrauenspersonen wie Familie oder Nachbarn helfen.

Anna S. kann sich nicht erklären, wie sich überhaupt in das Gespräch hat hineinziehen lassen. Eigentlich hatte sie sich sicher gefühlt, weil sie ja wusste, dass es das gibt. Zu sicher. Noch einmal wird sie nicht darauf hereinfallen, meint sie. Die Tricks der Betrüger hat sie ja nun am eigenen Leib kennengelernt.