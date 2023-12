Für Vereine, Senioren- und Schülergruppen gibt es in Tettnang seit rund 15 Jahren einen Kleinbus, der für gemeinsame Fahrten und Ausflüge genutzt werden kann. Nun soll das City-Mobil komplett neu aufgestellt werden.

Nachdem das Projekt zwischenzeitlich schon kurz vor dem Aus stand, will die Stadt nun ein neues Fahrzeug für diese Zwecke anschaffen, doch dafür fehlen noch Sponsoren.

Nach wiederholter Kritik am bisherigen Anbieter des Kleinbusses hat die Stadt den im Dezember auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Stattdessen habe man sich dazu entschieden, das Projekt neu aufzustellen, äußert die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

Mit der Firma Thaler Mobilwerbung aus Bayern sei ein neues vertrauenswürdiges Unternehmen für die Bereitstellung eines Fahrzeuges gefunden.

Alter Bus bleibt noch bis Ende Januar buchbar

Voraussichtlich im Januar werde ein neuer neunsitziger Kleinbus für die Tettnanger Vereine und Gruppen zur Verfügung stehen. Dabei soll die Stadt über einen Leasingvertrag Eigentümerin des Fahrzeugs bleiben, das nach Ablauf des Vertrags ohne Zahlung des Restwertes in den Besitz der Kommune übergeht.

Noch bis Ende Januar werde auch der alte Bus noch in der Stadt verbleiben und könne in dieser Zeit gebucht werden. So sei in jedem Fall eine kontinuierliche Nutzung möglich, auch wenn es beim neuen Bus zu Lieferverzögerungen kommen sollte.

Das City-Mobil in Tettnang gibt es bereits seit 15 Jahren. Von Anfang an war es bei Vereinen und Gruppen stark nachgefragt, darunter beispielsweise Seniorengruppen, die Pfadfinder, Kirchen sowie der Jumelage-Ausschuss.

Bereits in den ersten fünf Jahren hatte der Kleinbus laut Stadt insgesamt 100.000 Kilometer zurückgelegt. Die Buchung des Kleinbusses läuft über den Tettnanger Bauhof, wo das Fahrzeug auch stationiert ist.

Seniorin freut sich jede Woche auf die Fahrt in die Therme

Eine der vielen Nutzerinnen, die sich sehr über die Fortführung des City-Mobil-Projektes freut, ist Anna Sprinz. Seit rund 30 Jahren engagiert sie sich über den Tettnanger Seniorendienst für verschiedenste Feizeitangebote.

Angefangen habe alles einst mit gemeinsamen Ausflügen, damals wurden noch mehrere normale Pkws genutzt, erzählt sie. Später sei sie dann auch selbst am Steuer des Kleinbusses gesessen.

Das Fahren übernehmen inzwischen andere Ehrenamtliche. Doch bei den wöchentlichen Fahrten zur Therme nach Bad Waldsee sei sie immer noch regelmäßig dabei, sagt Anna Sprinz, die im Februar ihren 85. Geburtstag feiert. Für Angebote wie die Senioren-Badefahrten wird der Kleinbus kostenlos zur Verfügung gestellt, die Mitfahrer zahlen lediglich einen kleinen Betrag als Spritpreis.

Die Ausflüge seien für sie seit Jahren ein fester Bestandteil der Woche, erzählt die Seniorin. „Meist gehen wir dann hinterher noch gemütlich Einkehren im Café der Therme, bevor es wieder nach Hause geht.“

So viel Geld fehlt noch für den neuen Bus

Wie der alte Bus soll auch das neue City-Mobil, ein Ford Transit, über Werbe-Beklebungen lokaler Unternehmen finanziert werden. Derzeit fehlen laut Stadtverwaltung noch 15.000 Euro für die Finanzierung des neuen Mobils. Dafür sucht die Stadt aktuell noch Sponsoren.

„Das City-Mobil stellt seit Jahren eine große Bereicherung für das Tettnanger Gemeindeleben dar. Es würde uns sehr freuen, wenn wir dieses mit Unterstützung der Tettnanger Gewerbebetriebe erhalten könnten“, bittet Bürgermeisterin Regine Rist um Mithilfe.

Sie appelliert an die ortsansässigen Gewerbetreibenden, sich an dem Projekt zu beteiligen: Mit Ihrem Beitrag fördern und erleichtern Unternehmen die Senioren-, Jugend- und Vereinsarbeit in unserer Stadt erheblich und tragen damit auch zu unser aller Gemeinwohl bei.“ Dankbar sei sie für jeden Beitrag.