Sollte es irgendwann für nachfolgende Generationen einmal ein Buch über die Stadtgeschichte Tettnangs während des 20. und 21. Jahrhunderts geben, dann werden die zukünftigen Leser an einem Namen ganz sicher nicht vorbeikommen: Hansjörg „Hase“ Bär. Am Donnerstag, 3. August, feiert das Tettnanger Urgestein seinen 75. Geburtstag.

Aus der Tettnanger Fasnet ist Hase Bär ebensowenig wegzudenken wie seit inzwischen beinahe 50 Jahren aus der Tettnanger Kommunalpolitik. Als Bäcker prägte er zudem auch den Einzelhandel der Innenstadt. „Mehr Tettnang geht gar nicht“, sagt Hase Bär über sich selbst, wenn er auf seine bisherigen 75 Lebensjahre zurückblickt.

Ich bin wirklich Bäcker aus Leidenschaft. Hase Bär

Eine Übertreibung ist das kaum: Schließlich ist er in Tettnang geboren und aufgewachsen und hat nie woanders gelebt — abgesehen von ein paar Monaten in Lindau während seiner Lehrzeit. „Aber selbst da bin ich, sobald ich mobil war, von Tettnang aus gependelt“, erinnert er sich und schmunzelt. Seine Heimatstadt auch mitzugestalten, das sei ihm immer ein Anliegen gewesen. „Tettnang ist einfach Heimat, hier habe ich ein Talent zum Glücklichsein.“

Bäcker ist sein Traumberuf

Seinen Traumberuf Bäcker strebte er schon früh an. Sein Vater führte die Traditionsbäckerei in der Montfortstraße, deren Geschichte bis ins Jahr 1786 zurückgeht. Für die Bäckerlehre zog es Hansjörg Bär dann aber erstmal nach Aeschach, bevor er im Jahr 1969 die elterliche Bäckerei in Tettnang übernahm. Wenn es ums Bäckerhandwerk geht, gerät Hase Bär heute noch ins Schwärmen und meint, dass er diesen Beruf jederzeit wieder ergreifen würde. „Ich bin wirklich Bäcker aus Leidenschaft.“

Es habe ihm schon immer sehr viel Spaß bereitet, neue Rezepte zu entwickeln und beispielsweise mit alternativen Getreidesorten zu experimentieren. Ein kreativer Beruf, der auch Gestaltungsspielraum lasse, um seine eigene Handschrift in die Produkte mit einzubringen. „Einige unserer Backwaren haben ja auch Auszeichnungen erhalten, worauf wir sehr stolz sind“, meint Hase Bär. Ob man sich nach Jahrzehnten als Bäckermeister irgendwann auch mal am Brot satt esse? „Nein, niemals“, kommt es da von dem Jubilar wie aus der Pistole geschossen.

Meinen ersten Hopfennarr habe ich schon mit vier, fünf Jahren bekommen. Hase Bär

Er sei nach wie vor begeisterter Brotesser — auch wenn es natürlich nicht das eine Lieblingsbrot gebe und die Vorlieben immer mal wieder phasenweise wechseln würden. „Im Moment mag ich unser Buchweizen–Dinkel–Brot sehr gerne“, sagt er. Aber auch Brot von Kollegen probiere er gerne. Zeitweise führte er nebenbei noch ein Bekleidungsgeschäft, das später jedoch sein Sohn Jörg Bär übernahm.

Schon früh beschlossen, dass er Zunftmeister werden will

Und auch die Bäckerei hat er mittlerweile übergeben: Nachdem er zwischenzeitlich befürchtet habe, dass sich für den Traditionsbetrieb keine Nachfolge finde, weil seine drei Söhne alle andere berufliche Wege eingeschlagen hatten, entschied sich sein Sohn Tobias Bär vor rund sechs Jahren doch dazu, mit in den Betrieb einzusteigen und die Bäckerei zusätzlich zu seinem Snowboard–Fachgeschäft zu führen. Für Hase Bär jedoch kein Grund, sich komplett zur Ruhe zu setzen — im Laden ist er nach wie vor regelmäßig anzutreffen.

Eine langjährige Leidenschaft von ihm ist die Fasnet: „Meinen ersten Hopfennarr habe ich schon mit vier, fünf Jahren bekommen“, weiß er noch. Schon als Kind habe ihn die Straßenfasnet fasziniert. Und zwar so sehr, dass er schon mit etwa 13 Jahren beschlossen habe, dass er einmal Zunftmeister in Tettnang werden will. Dieses Ziel sollte er erreichen: 20 Jahre lang war er Vizezunftmeister und 20 Jahre Zunftmeister in der Tettnanger Narrenzunft (bis 2012).

1975 zum ersten Mal im Gemeinderat

Einen großen Teil seiner restlichen freien Zeit investiert er in die Lokalpolitik. „Das mache ich nach wie vor sehr gerne und habe Freude daran“, erklärt er. Früher habe er aktiv Handball gespielt und auch Jugendmannschaften trainiert. „Damals hieß es immer: Wer vor Ort etwas bewegen will, muss in den Stadtrat“, so Hase Bär. Im Jahr 1975 wurde er erstmals in den Tettnanger Gemeinderat gewählt — und ist seitdem durchgehend Mitglied des Gremiums.

Gleichzeitig ist Bär auch Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler in Tettnang. „Viel Zeit und Energie, aber auch Erfolgserlebnisse“, so beschreibt er sein Amt. „Man lernt, Dinge von mehreren Seiten zu betrachten und abzuwägen.“

Seinen 75. Geburtstag am Donnerstag werde er natürlich standesgemäß feiern — in der Zunftstube, wo auch sonst. Vor genau fünf Jahren, zu seinem 70. Geburtstag, gab es dort sogar ein Doppelfest, als er zum zweiten Mal heiratete. Mit rund 80 bis 100 geladenen Gästen werde er einen am Donnerstag „schwäbischen Abend“ verbringen und seinen Ehrentag ausgiebig feiern.