Zu erzählen und auszustellen gäbe es genug, denn die Stadtgeschichte von Tettnang hat durchaus Spannendes zu bieten - doch in dieser Saison steht Tettnang erstmal ohne Stadtmuseum da.

Weil das Projekt zur Umgestaltung in Zusammenarbeit mit der Universität Konstanz gescheitert war und das Geld für eine umfassende Neukonzeption fehlt, könnte das Tettnanger Stadtmuseum nun endgültig vom Tisch sein.

„Eine Eröffnung des Stadtmuseums ist mit diesen Voraussetzungen nicht möglich“, teilt Tettnangs Beigeordneter Gerd Schwarz mit, in dessen Zuständigkeit der Kulturbereich liegt.

Ein kurzer Rückblick: Im Jahr 2019 hatte die Stadt eine Kooperation mit der Uni Konstanz gestartet, bei der Studenten ein neues Konzept für das Museum konzipieren sollten. Es gab Vor-Ort-Termine und nach und nach wurden erste Bruchstücke für die künftige Ausstellung umgesetzt.

Es kam zum Bruch zwischen der Stadt und der Uni Konstanz

Doch das Projekt geriet ins Stocken - erst wegen der Corona-Pandemie, dann kam es zum Bruch zwischen Stadt und Universität. Die Stadt schilderte dies im Frühjahr 2023 so, dass der damalige Seminarleiter eine weitere Zusammenarbeit abgelehnt habe.

Die Uni erklärte in einer Stellungnahme, dass das Konzept aus ihrer Sicht gelungen sei und von Anfang an klar gewesen sei, dass es sich um ein Transfer-in-der-Lehre-Projekt gehandelt habe und Studierende keine „professionellen Auftragnehmer“ seien.

Stadtarchivar Patrick Wiesenbacher hatte das Projekt im Frühjahr 2022 von seinem Vorgänger übernommen und war zuletzt als Museumsleiter zuständig. Inzwischen ist der Museumsbetrieb jedoch von seiner Stelle abgekoppelt und Wiesenbacher konzentriert sich ausschließlich auf das Stadtarchiv. Im Frühjahr 2023 war klar, dass das Projekt mit der Uni Konstanz endgültig gescheitert war.

Die Räume sind unverändert

Lediglich der sogenannte Bähnleraum im Erdgeschoss war fertiggestellt und in der vergangenen Saison auch der Öffentlichkeit zugänglich. Passiert ist in den Räumen im Torschloss seither nicht mehr viel. Wie Gerd Schwarz auf Nachfrage erklärt, seien weder weitere Maßnahmen ergriffen worden, noch habe man etwas von den halbfertigen Installationen ab- oder umgebaut.

Das Schild hängt noch, doch das Stadtmuseum wird in dieser Saison nicht öffnen. (Foto: Max Kienle )

Im vergangenen Jahr hatte die Landesstelle für Museen sich vor Ort einen Eindruck vom Zustand des Museums verschafft. Die Fachleute kamen zu dem Schluss, dass das von den Studenten erarbeitete Konzept so nie funktioniert hätte. Ein zeitgemäßes, umfassendes Museumskonzept „wäre ohne zusätzliche einmalige und laufende finanzielle Mittel und zusätzlichem Personal nicht realisierbar“, so Gerd Schwarz.

Das Stadtmuseum werde in der kommenden Saison nicht mehr öffnen. Schwarz verweist stattdessen auf das Museum im Neuen Schloss, in dem „ein wichtiger Teil der Tettnanger Geschichte weiterhin präsentiert“ werde. „Zusammen mit dem Elektronikmuseum und dem Hopfenmuseum bieten wir in Tettnang zu den wichtigsten Bereichen weiterhin sehr gute Museen an“, so der Beigeordnete.

Kein Geld im Haushalt 2024 für ein Stadtmuseum eingestellt

Im Haushalt 2024 ist kein Geld für eine eventuelle Neukonzeption und Wiedereröffnung eines Stadtmuseums eingeplant. Ob das Museum damit endgültig Geschichte ist, wird der Gemeinderat entscheiden müssen. Allerdings deutet Schwarz auch an, dass es bis zu einer politische Entscheidung noch einige Zeit dauern könnte: Man gehe davon aus, dass sich erst der neue Gemeinderat, der Anfang Juni gewählt wird, wieder mit dem Thema beschäftigen werde.

Nachdem feststand, dass das Projekt für die Neugestaltung gescheitert war, habe die Stadt Überlegungen in verschiedene Richtungen unternommen, wie es mit einem Museum oder der Ausstellung vorhandener Gegenstände weitergehen könnte. Hier sei jedoch noch nichts final entschieden worden. Ein großes Fragezeichen bleibt auch die Zukunft der Räume im Torschloss. Das Gebäude ist im Eigentum der Stadt und steht unter Denkmalschutz.

Schwarz will Entscheidung des Gemeinderats abwarten

Über eine Glasfaserleitung besteht laut Stadt eine Anbindung ans Rathaus. Ob die Räume in Zukunft anderweitig genutzt werden sollen, ist offen. Das solle erst entschieden werden, nachdem die endgültige politische Entscheidung in Sachen Stadtmuseum gefallen sei, kündigt Gerd Schwarz an. Erst dann würden die Räume auch zur Verfügung stehen.