In ihrer letzten Schulwoche sind die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10c der Tettnanger Realschule nochmal an ihre Grenzen gegangen — allerdings nicht im Klassenzimmer bei Deutsch oder Mathematik, sondern am steilen Berghang der Zugspitze.

Für die 20 Jugendlichen ging es auf eine Abschlussfahrt der etwas anderen Art: Gemeinsam mit ihrem Sportlehrer erklammen sie in einer zweitägigen Wandertour den höchsten Berg Deutschlands.

„Die Schüler hatten die Wahl, ob sie für ihre Abschlussfahrt nach Berlin fahren wollen oder auf die Zugspitze wandern“, erklärt Sport– und Klassenlehrer Stefan Vieira. Die mehrheitliche Wahl sei auf die Zugspitzen–Tour gefallen. Stefan Vieira hat bereits Erfahrung darin, Jugendliche auf Bergtouren zu begleiten.

„Die Idee entstand damals an meiner alten Schule in Ailingen, dort haben wir alle zwei Jahre eine Alpenüberquerung mit den Neunt– und Zehntklässlern gemacht“, erzählt er.

Ein Schritt Richtung Erwachsenwerden

Laut Vieira steckt viel mehr hinter einer solchen Tour als nur die sportliche Herausforderung. Die Schüler würden auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung wachsen und nicht selten einen entscheidenden Schritt in Richtung Erwachsenwerden tun. „Das ist einfach schön zu sehen“, sagt der Sportlehrer. Aber natürlich sei ein weiterer Aspekt auch, dass die Schüler so in die Berge kommen und die Natur besser kennenlernen können.

Die 20 Jugendlichen kämpfen sich tapfer bis ganz nach oben, auch wenn zwischendurch die Luft immer dünner wird. (Foto: Stefan Vieira )

Stefan Vieira ist selbst viel in den Bergen unterwegs und ist unter anderem ehrenamtlich beim Deutschen Albverein als Wanderleiter tätig. Ebenfalls als Begleitperson bei der Tour mit dabei war seine Kollegin Carolin Traut. Insgesamt 20 Schüler und Schülerinnen brachen dann am Ende des Schuljahres gemeinsam zu der großen Tour auf, nachdem diese ursprünglich schon zu Beginn des Schuljahres hätte stattfinden sollen, jedoch wegen einer Kaltfront verschoben werden musste.

Übungstour auf der Nagelfluhkette

Um herauszufinden, ob die Jugendlichen der durchaus anspruchsvollen Tour gewachsen sind, gab es im Vorfeld bereits einige Trainingswanderungen. So habe man mit der ganzen Klasse einen eintägigen Ausflug ins Allgäu gemacht, um die Nagelfluhkette entlang zu wandern, berichtet Stefan Vieira. „Da haben wir schon gemerkt, dass die das können“, meint er.

Bis auf drei Jugendliche, die aufgrund von Krankheit nicht teilnehmen konnten, waren schließlich alle bei der Abschlusstour auf die Zugspitze mit dabei. Weil durch die benötigte Ausrüstung, die Übernachtung und andere Ausgaben auch nicht zu unterschätzende Kosten für eine solche Tour anfallen, sei man dankbar, dass die Tettnanger Albrecht–von–Dewitz–Stiftung das Projekt mit 2000 Euro unterstützte.

Gemeinsames Gipfelfoto: Nach zwei Tagen und vielen Höhenmetern erreicht die Gruppe ihr Ziel. (Foto: Stefan Vieira )

Die insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 15 und 16 Jahren machten sich vom österreichischen Ehrwald aus zunächst über das sogenannte Gatter auf den Weg zur Knorr–Hütte, wo die Klasse ihr Nachlager aufschlug. Die erste Etappe sei noch verhältnismäßig einfach gewesen, bevor es dann schon etwas alpiner wurde.

Luft wird dünn

Noch anspruchsvoller wurde es dann am zweiten Tag: Über einen Gletscher wanderte die Gruppe weiter hinauf Richtung Gipfel — „Das ist dann schon eine anspruchsvolle Wanderung, wo die Schüler auch konditionell was drauf haben müssen“, meint Stefan Vieira. Denn insgesamt gilt es auf der Tour rund 1600 Höhenmeter zu absolvieren, streckenweise sei außerdem deutlich zu spüren, dass die Luft in dieser Höhe dünner werde.

„Einige kamen da schon an ihre Grenzen und waren am Kämpfen“, erinnert sich Vieira. Schließlich hatten alle auch noch einen Rucksack mit Gepäck dabei. „Es geht auch darum, das als Gruppe zu schaffen“, so der Lehrer. Die Gruppe sei immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied.

Stärkere helfen den Schwächeren

So mussten die Schüler auch lernen, Rücksicht aufeinander zu nehmen und füreinander da zu sein. „Der Zusammenhalt war wirklich toll und darauf kommt es auch an“, sagt Stefan Vieira. Die stärkeren Schüler hätten zwischenzeitlich Gepäck von den schwächeren getragen und alle hätten sich gegenseitig motiviert.

„Bei einer solchen Tour muss von vorneherein klar sein, dass nicht sicher ist, ob wir oben ankommen.“ Das letzte, sehr anspruchsvolle Stück, legte die Hälfte der Gruppe dann noch zu Fuß zurück, während die andere Hälfte sich entschied, auf eine Gondel umzusteigen. Doch alle kamen auf dem Gipfel an.

Zwischendurch heißt es Rücksicht nehmen und sich gegenseitig motivieren. (Foto: Stefan Vieira )

Das sei ein toller Glücksmoment für alle gewesen. „Einige hätten sicher vorher nicht daran geglaubt, dass sie auf den höchsten Berg Deutschlands laufen können“, meint Stefan Vieira. Denn es seien durchaus auch Jugendliche dabei gewesen, die in ihrer Freizeit sonst nicht wandern.

Den Rückweg trat die Gruppe dann mit der Gondel an, bevor es abschließend noch ein Bad im Eibsee gab. Ein Schuljahresabschluss, den sicher die wenigsten Schüler in dieser Form erleben und der in Erinnerung bleiben wird.