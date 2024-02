„Kein Wasser seit einer Woche“, handschriftlich war dies über dem Bild eines an der Wasserstelle wartenden Kindes vermerkt, das in Banengo von einem Missstand betroffen ist, wie er keine Seltenheit darstellt. Das soll sich noch dieses Frühjahr ändern, durfte Familie Wansi doch jüngst fast 6000 Euro an Spenden in Empfang nehmen, die seit fast zwei Jahren gesammelt wurden. Nun kann im Heimatort von Ingrid Wansi in Kamerun ein Brunnen gebaut werden.

Als Elykia Wansi 2022 als Drittklässlerin im Unterricht an der Schillerschule beim Thema Wasser schilderte, mit welchen Problemen ihre Großeltern in Banengo (2000-Einwohner-starkes Stadtviertel von Bafoussam) zu kämpfen haben, konnte sie nicht ahnen, was sie damit in Gang setzte. Zwei Jahre später ist ein wichtiger Eckpunkt mit der Spendenübergabe erreicht, bei der die zwei maßgeblichen Frauen zusammentrafen.

Elke Sorg überbrachte dabei an Elykias Mutter Ingrid Wansi 5953 Euro, die sich aus vier Richtungen ergeben. Den Anfang hatte der Erlös aus dem Allegro-Weihnachtskonzert 2022 gemacht. Zu diesen 2400 Euro kamen 1100 als Erlös aus dem Helmut-Dreher-Gedächtnisturnier 2023 hinzu. Die i-Tüpfelchen setzte dann im Spätherbst die Apfelsaftaktion der Schillerschule: Auf einer Streuobstwiese in Baldensweiler durften rund 280 Erst- bis Viertklässler unter Federführung der Lehrkräfte und koordiniert von Elke Sorg Äpfel sammeln. Professionell weiter verarbeitet zu 5-Liter-Gebinden und unter anderem auf dem Städtlesmarkt verkauft, flossen hieraus weitere 1500 Euro.

Über die SZ-Artikel aufmerksam geworden überbrachten Rainer Gutbrod und Herbert Hänle 1000 Euro im Namen des Fördervereins Lions-Hilfe Tettnang. Der 2011 gegründete Förderverein der Lions Tettnang Montfort hat im vergangenen Jahr mit insgesamt 30.000 Euro Vorhaben unterstützt, die ihren Ursprung in der Region haben - darunter viele Wasserprojekte, wie Gutbrod und Hänle erzählen, aber auch eine Baumpflanzung in Obereisenbach.

Um das Vorhaben in Banengo kümmert sich maßgeblich Gilbert Soffo, der Vater von Ingrid Wansi. Einen Kostenvoranschlag und erste Kontaktaufnahme zu einer Fachfirma gibt es bereits. Um die Trockenzeit zu nutzen, soll am 15. Februar Baubeginn sein. Mit einer Bauzeit von zwei Monaten ist offenbar zu rechnen, bis der 120 Meter tief reichende Brunnen erstellt ist. Im Endausbau soll er etwa 1000 Menschen mit Wasser versorgen, darunter eine Schule, die sich in der Nähe befindet.

Ingrid Wansi wird über den weiteren Fortgang berichten, hat sie zugesagt. Ihr Dank gilt Elke Sorg, denn „ohne sie hätten wir es nicht geschafft“. Was sich mit deren Einschätzung trifft, „dass die Aktion viel größer wurde als gedacht“. Ein Engagement, das sich vor dem Hintergrund lohnt, dass die Schulkinder hautnah bekommen haben, dass sie mit ihrem Tun etwas bewirken können. Nachhaltigkeit pur auf allen Ebenen...