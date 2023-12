Ende Februar endet in der Tettnanger Montfortstraße eine Ära, denn nach mehr als 100 Jahren schließt das Schreibwarengeschäft Schülling für immer. Für das Inhaber-Ehepaar sei die Arbeit immer mehr Hobby als Pflicht gewesen, sagen sie - und gerne hätten sie noch ein paar Jahre weitergemacht. Immerhin bleibt das Geschäft wohl in der Familie, allerdings nicht mehr als Schreibwarenladen.

Immerhin 200 Jahre hat das Gebäude in der Montfortstraße als Geschäftshaus Bestand. Und seit mehr als 100 Jahren hat die Familie Schülling ihre Kunden in Tettnang mit Schreibwaren, Schulartikeln und Bürobedarf versorgt. Manfred Schülling und seine Frau Iris sind bereits in dritter Generation Teil der Geschichte des Hauses in der Montfortstraße 28. Schon 1824 war das Gebäude ein Geschäftshaus.

Von Gewürzen zu Bürobedarf

Damals verkaufte Silvester Stoppel dort Gewürze, später war es dann im Besitz von Heinrich Löwenthal, der das Haus 1920 an Josef Schülling verkaufte und ihm auch das Geschäft übergab. Buchbindermeister Schülling führte es und bot neben der Buchbinderei auch Schreibwaren, Schulartikel, Spielwaren, Lederwaren, Silberbestecke, Schmuck, Bücher, Zeitschriften und vieles andere zum Kauf feil.

Die Arbeit macht uns so viel Freude, wir hätten gerne noch ein paar Jährchen weitergemacht. Manfred Schülling

In den 1950er Jahren übernahm Hans Schülling in zweiter Generation den Laden. Er spezialisierte sich im Laufe der Jahre mehr auf Büro- und Schulartikel.

Manfred Schülling, der das Geschäft bis heute führt, hat 1987 begonnen, sich im Familienbetrieb zu engagieren. Seit 1992 führt er es in dritter Generation nunmehr gemeinsam mit seiner Frau Iris. „Die Arbeit macht uns so viel Freude, wir hätten gerne noch ein paar Jährchen weitergemacht“, sagt Schülling.

Immer wieder kommen Kunden herein. „Wir sind hier wie ein große Familie“, betont der Inhaber und ergänzt, „das ist für uns wie Hobby.“ Entsprechend sei aktuell die Stimmung, denn Ende Februar sei definitiv Schluss.

Nachfolge ist geklärt, doch mit Schreibwaren ist Schluss

Die Wehmut überwiege da deutlich, sagt er. Aus verschiedenen, auch familiären Gründen, habe das Haus verkauft werden müssen. Immerhin bleibe es in der Familie, da es eine Nichte seiner Schwester von seiner Mutter erworben habe. Die plant allerdings eher Dienstleistungen im Gesundheitsbereich anzubieten, mit Büro- und Schreibwaren sei es also bald vorbei.

Wir sind nicht der Typ schließen, zumachen und fertig. Manfred Schülling

Während des Gesprächs kommen immer wieder Kunden ins Geschäft. Eine Frau möchte noch Weihnachtliches, das sie auch findet, eine andere möchte einen Füllfederhalter verschenken - und wird entsprechend beraten. Ein vielfältiger Bürogemischtwarenladen, eine Besonderheit in diesen Zeiten. Und immer gab es auch saisonale oder feiertagsbezogene Waren, vom Oster-Pappei bis zum Räucherkerzchen, von Firmungskarten bis zum Weihnachtsteller.

Dass das Ende des Ladens gerade viele ältere Kunden nicht begeistert, wird den Schüllings immer wieder zugetragen. Denn sie haben über die Jahre ein vielfältiges Angebot aufgebaut, das von Kunden aller Altersklassen gerne genutzt wird. Schülling nennt als Beispiel: „Wo kann man schon mal rasch eine Kopie machen?“ Dazu kommen noch Dienstleistungen, mit der Lieferung von Büromaterial aller Art zu den heimischen Betrieben, Praxen und Büros bei Firmen und Verwaltung.

Ehepaar hatte immer Freude am Geschäft

Die Arbeitsteilung funktioniert seit über 30 Jahren bei dem Ehepaar. „Wir sind uns einig, das hat doch überwiegend Freude gemacht“, betont Iris Schilling. Auch sei immer wieder für Abwechslung gesorgt gewesen. Sie ist bevorzugt bei Schulbedarf und Schreibgeräten Ansprechpartnerin. Außerdem betont die Geschäftsfrau: „Freundlichkeit hilft immer weiter.“

Schließlich merke man besonders bei den Neuangekommenen, ob Flüchtlinge oder Zugezogene, dass Hilfsbereitschaft gut ankomme - und die dürfe in Tettnang ruhig noch zunehmen. Wo für sie das Tätigkeitsfeld der Zukunft liegt, ist wohl noch nicht ganz klar, vermutlich werde das eine helfende Aufgabe werden. Auch Manfred Schülling hat sich noch nicht festgelegt. Das naheliegende Motto, trotz schwieriger Umsetzung, ist wohl erst einmal „Stress vermeiden“ bis zum 29. Februar.

Bis dahin müsse alles raus, es lasse sich also das eine oder andere Sonderangebot nutzen. Auch Schlussverkaufsrabatte gebe es - „Was weg ist, ist weg.“ Am meisten, so erzählt Schülling, hätten ihm das Lottobüro und seine Büroartikel gelegen. Da habe er regelrecht eine Leidenschaft entwickelt. Hier sind ihm auch zahlreiche Kunden ans Herz gewachsen.

Nach Jahrzehten ohne Urlaub soll es auf Reisen gehen

Fehlen würden ihm dann die sozialen Aspekte, wie die täglichen Gespräche. Da würden auch Probleme nicht ausgeklammert - und auf der anderen Seite habe man sich oft gemeinsam freuen können. Deswegen wollen sich die Schüllings mit der Geschäftsauflösung auch Zeit lassen, denn Schülling findet: „Wir sind nicht der Typ schließen, zumachen und fertig.“

Ein bisschen tragisch sei, dass er sich nach einem schlimmen Unfall 2019 gerade erst wieder erholt habe - oder wie er sagt: „Ich war so froh, mich wieder zurückgekämpft zu haben.“ Wenn alles vorbei sei, wolle er das Ganze erst einmal „sacken lassen“. Dabei gebe es schon einige Angebote für Mini-Jobs und auch beim TSV-Fußball stehe noch einiges an Vereinsarbeit an, auch dort wolle er sich öfter sehen lassen.

Drei Punkte werden Manfred Schülling ab Ende Februar am meisten fehlen, wie er sagt: die Stammkunden, die Teamarbeit nach 35 Jahren im Zusammenwirken mit seiner Frau sowie der Lotto-Betrieb. Worauf er sich freut: „Nach Jahrzehnten ohne Urlaub könnte man sich da schon manche Reise vorstellen.“ Lediglich Wochenendausflüge ins Allgäu habe es mal gegeben, die könnte es nun wieder häufiger geben.

Noch bis Ende Februar Schlussverkauf

Der Tettnanger Geschäftsmann ist stolz darauf: „In den ganzen Jahren hatten wir keinen Tag geschlossen.“ Wie es mit den zunehmenden Leerständen in Stadt, besonders in der Montfortstraße und dem Verschwinden kleinerer Fachgeschäfte weitergehen soll, dazu möchte Schülling lieber nichts sagen. Soviel aber doch, dass sich einige Kunden über die Zukunft als Einkaufstadt sorgten.

Immerhin hätten mit ihnen nun drei alteingesessene Geschäfte quasi „in einer Reihe auf einer Seite der Montfortstraße“ in kurzer Zeit den Betrieb eingestellt. Bis Ende Februar besteht noch Gelegenheit, das vielfältige Angebot zu Sonderpreisen bei Bürobedarf Schülling zu nutzen - und die Schüllings hoffen, dass sie Ende Februar den Laden besenrein übergeben können.