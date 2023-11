Tettnang

Tettnanger Schenkregal erweitert die Öffnungszeiten

Tettnang / Lesedauer: 1 min

Das Schenkregal in der Anlaufstelle für Bürgerengagement, Montfortstraße 2 in Tettnang, kann dank ehrenamtlicher Helfer seine Öffnungszeiten erweitern. Zukünftig wird dienstags auch parallel zur Sprechstunde des Stadtseniorenrats, die immer am ersten Dienstag im Monat von 11 bis 12 Uhr stattfindet, geöffnet sein.

Veröffentlicht: 02.11.2023, 10:29 Von: sz