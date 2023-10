Tettnanger Reservisten sammeln für Volksbund Kriegsgräberfürsorge

Die Tettnanger Reservistenkameradschaft sammelt auch in diesem Jahr für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Noch immer toben sinnlose Kriege. Noch immer gibt es täglich Tote, Verletzte, Vermisste, Vertriebene und Geflüchtete, das Motto des Volksbundes „Gemeinsam für den Frieden“ scheint ungehört zu verhallen, heißt es in der Ankündigung der Reservisten. Der Volksbund wird in seiner Arbeit nicht nachlassen. Jede Spende ist auch ein Beitrag für den Frieden gegen Gleichgültigkeit und Vergessen. An der diesjährigen landesweiten Haus- und Straßensammlung bitten die Tettnanger Reservisten als Spendensammler am 1. November (Allerheiligen), am 19. November (Volkstrauertag) und am 26. November (Totensonntag) an den Eingängen zum „Alten“ beziehungsweise „Neuen Friedhof“ um Spenden.