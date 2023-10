Die Realschule Tettnang führt vom 16. bis zum 19. Oktober jeweils um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums ein selbst produziertes Musical auf. ,,Otto Riegls Fluch“ lautet der Titel des Stücks, an dem die Schülerinnen und Schüler bereits fleißig proben.

Rund 200 beteiligte Jugendliche sind an dem Musical beteiligt, wie die Realschule mitteilt. Darunter Schauspielerinnen und Schauspieler, beide Chöre, das Orchester, Solosänger und -sängerinnen, Tänzerinnen und Tänzer sowie viele helfende Hände. Das Musical ist an die Oper ,,Rigoletto“ angelehnt, spielt aber im heutigen Schülermillieu.

Worum es im Stück geht

Otto Riegl ist einer, der den Narren spielen muss, damit er überhaupt über die Runden kommt. Doch diese Rolle hasst er eigentlich zutiefst und bringt dadurch sich und seine Lieben in Teufels Küche, heißt es in der Beschreibung der Handlung. Der Einlass startet um 18 Uhr, die Sitzplätze dürfen frei gewählt werden.

Ticket-Vorverkauf läuft

Um das leibliche Wohl kümmern sich die siebten Klassen, die ein Catering vorbereiten. Schüler der Realschule können noch bis zum 13. Oktober jeweils in der ersten großen Pause im Eingangsbereich der Realschule Karten kaufen. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Karte. Interessierte, die keine Kinder an der Schule haben, können Karten per E-Mail reservieren unter [email protected].