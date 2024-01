Die Fasnet endet früh in diesem Jahr, Mitte Februar schon, das Programm in der Kernstadt ist dementsprechend pickepackevoll. Einer der Höhepunkte der Narrenzunft Tettnang soll wieder der Schlossball werden, diesmal unter dem Motto einer italienischen Nacht (“una notte italiana“). Auf das Ereignis am Samstag, 3. Februar, freuen sich unter anderem Zunftmeister Michael Abele und Saalchef Thomas Raab schon sehr.

Die große Bühne im Rittersaal wird zum Markusplatz in Venedig, untermalt unter anderem von Klängen des Solokünstlers Gianni Dato. Mehr Kleinkunst, italienische Getränke, eine Wein-Blindverkostung, ein Antipasti-All-you-can-eat-Angebot, aufwendige Dekoration: Die Tettnanger Narren klotzen wieder im Ambiente des Neuen Schlosses in Tettnang. Inklusive der Bar unter dem Motto „Il pesce ubriaco“ (Der betrunkene Fisch).

Wird es auch venezianische Pestratten geben?

„Vor allem aber lebt der Ball von seinen Gästen“, sagen Abele und Raab. Ob Pizzabäcker, Mafiosi, Nudelsorte oder venezianische Pestratte - hier rechnen die beiden mit vielen großartigen Einfällen. In der Vergangenheit hat das immer wieder funktioniert, manche Kostüme waren in der Tat noch lange nach dem Ball Gesprächsstoff.

Eine Besonderheit gibt es: Sollte es das eine oder andere Gätterlet eine Karte erwerben, sei das diesmal auch kein Problem. Denn immerhin handle es sich bei diesem Häs ja um einen „heimlichen Italiener“, so Raab. Schließlich basiert das Gätterlet auf der Commedia dell’arte. Die Frage sei nur, ob die Maske in dem Fall zum Trinken abgenommen werden dürfe, meinen beide schmunzelnd.

Den Kinderball gibt es gleich zwei Mal

Das Landschaftstreffen in Tettnang habe im letzten Jahr viele positive Impulse gebracht, sagen Abele und Raab im Gespräch. Auf den Besuch in Weingarten freuen sie sich, aber auch so haben die Hunderte Helfer im Hintergrund einiges zu tun. Wichtig sei, so Raab: „Wir machen eine Fasnet für alle. Eintrittspreise und auch Getränkepreise bleiben beispielsweise gleich.“

Eine Neuerung gibt es beim Kinderball. Lange vorbei sind die Zeiten mit Hunderten Besuchern in der Stadthalle, die als Veranstaltungsort ja nicht mehr zur Verfügung steht. Bei den Ausweichmöglichkeiten gibt es überall erheblich weniger Raum. Aber die Nachfrage ist trotzdem hoch. Deswegen gibt es in diesem Jahr am Freitag, 2. Februar, gleich zwei Kinderbälle.

Viele weitere traditionelle Angebote

Auf das Angebot für die Jüngsten bis sechs Jahre (den „kleinen Kinderball“) folgt direkt der „großen Kinderball“ für die Älteren von sechs bis elf Jahren. „Die Bedürfnisse sind einfach sehr unterschiedlich“, sagt Zunftmeister Abele. Die Jüngeren würden beispielsweise tendenziell lieber basteln, und die Älteren würden dafür lieber tanzen.

Ansonsten gibt es viele traditionelle Angebote für alle Altersgruppen, natürlich auch wieder den originalen Weiberball der Narrenzunft in der Sporthalle Weinstraße, diesmal übrigens mit DJ Reini, Narrengottesdienst, Hemedglonker und vieles mehr. Sowie natürlich auch wieder ganz traditionell den Umzug am Fasnetsdienstag.

Und: Das Sammelzeichen ist komplett

Als wäre das mit dem Erscheinen des ersten Sammelabzeichens vor fünf Jahren so geplant gewesen, kommt gerade zur italienischen Fasnet das Gätterlet als Umzugsabzeichen heraus, das das Ensemble aus den fünf Häsern der Tettnanger Narrenzunft komplettiert. Sammler haben diesmal auch die Möglichkeit, alle fünf auf einmal zu erwerben, um das vollständige Sammelabzeichen zu ergattern.