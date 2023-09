Livemusik in der ganzen Innenstadt ist am Samstag, 7. Oktober, wieder in Tettnang geboten. Mit einem Eintrittsbändel können Musikbegeisterte bei der Tettnanger Musiknacht einen ganzen Abend lang von Lokal zu Lokal ziehen und Livemusik von Rock, Blues, Country bis hin zu HipHop oder Schlager hören. Insgesamt 15 Lokale und 16 Bands sowie zwei DJs sind in diesem Jahr mit dabei.

Es ist die fünfte Auflage der Tettnanger Musiknacht, die seit einigen Jahren durch die Tettnanger Agentur PPC veranstaltet wird. Zahlreiche altbekannte Lokale in der Stadt seien wieder mit dabei, im Vergleich zum vergangenen Jahr gebe es jedoch auch ein paar Neuzugänge, sagt Veranstalter Adrian Gerlich.

„Für jeden Gast soll etwas Passendes dabei sein“, so Gerlich mit Blick auf das Programm. Man setze auf das altbewährte Konzept und dabei vor allem auf Livebands. „Tettnang hat die Musiknacht mit den meisten Livebands in der Region“, so Gerlich über die Veranstaltung.

Einige Lokale neu dabei

So sei man stolz, dass insgesamt 16 Bands zu hören sein werden, ebenso gibt es zwei Aftershow-Partys mit DJs im Bäumle-Club sowie im Kohlewerk. Die Lokale öffnen ihre Türen jeweils ab 19 Uhr, die Bands beginnen dann ab 20 Uhr.

15 Tettnanger Wirte sind wieder mit an Bord ‐ über die Zusammenarbeit freue er sich sehr, so Adrian Gerlich, denn ohne teilnehmende Gastronomen sei eine Musiknacht wie diese nicht möglich. Ebenso werde die Veranstaltung auch von zahlreichen lokalen Sponsoren unterstützt.

Das fand ich etwas enttäuschend, Adrian Gerlich

Der Bäumle-Club ist in diesem Jahr erstmals seit dem Betreiberwechsel wieder mit von der Partie, ebenso auch der Gasthof Traube, der im vergangenen Jahr aussetzen musste. Rund 1000 Besucher konnte die PPC Agentur bei der Musiknacht im vergangenen Jahr verzeichnen.

Die Band Andixie spielt in der Mittelmühle. (Foto: Veranstalter )

Auf ähnlich viele Besucher hofft Gerlich auch für den 7. Oktober. Die Maximalkapazität beträgt insgesamt rund 1200 Besucher, da die Plätze in den Lokalen begrenzt sind. Wie gewohnt werde es an den Eingängen Kontrollen geben, die Eintrittsbändel gelten als Ticket.

Eine kurzfristige Programmänderung gebe es für das Jugendhaus: Weil John Leon & Escalation aus privaten Gründen nicht an der Musiknacht auftreten könne, springt die Musikerin Chrissy aus Weingarten ein, kündigt Gerlich an. Der Ticket-Vorverkauf für die Musiknacht läuft bereits, auch eine Abendkasse vor Ort wird es am Veranstaltungstag geben.

Veranstalter darf keine Banner aufstellen

Um auf die Musiknacht aufmerksam zu machen, habe er sich in diesem Jahr auf die Homepage, die Sozialen Medien sowie Flyer und Plakate beschränken müssen, meint Gerlich. Anders als in den Vorjahren habe er in diesem Jahr keine großen Banner auf Bauzäunen an den Ortseingängen von Tettnang aufstellen dürfen, weil dies von der Stadtverwaltung nicht genehmigt worden sei. „Das fand ich etwas enttäuschend“, meint er.

Rezzos Komplott wird im Flieger auf der Bühne stehen. (Foto: Veranstalter )

Er habe sich die Unterstützung der Stadt erhofft, da die Musiknacht aus seiner Sicht keine reine Privatveranstaltung seiner Agentur sei, sondern auch zahlreiche Tettnanger Gastwirte mit involviert seien. Die Stadtverwaltung äußert sich hinsichtlich der Banner auf SZ-Nachfrage dahingehend, dass hier die Kriterien für die Belegung geändert worden seien.

Die städtischen Bauzäune an mehreren Stellen an den Ortseingängen seien vor Jahren aufgestellt worden, um in erster Linie Veranstaltungen der Stadt und des Stadtmarketings sowie „besondere überregional bedeutende Veranstaltungen“ zu bewerben, teilt der Erste Beigeordnete Gerd Schwarz mit.

„Im vergangenen Jahr hatten wir die Kulturtreibenden nach der Coronapause situativ unterstützt“, so Schwarz. Im Zuge dessen sei auch genehmigt worden, dass für die Musiknacht zusätzliche Bauzäune mit Bannern neben den städtischen Bauzäunen aufgestellt werden durften.

Anfragen von Vereinen, Organisationen und privaten oder gewerblichen Veranstaltern hätten jedoch immer mehr zugenommen, sodass man eine Abwägung für die Kriterien der Vergabe vorgenommen habe, so Schwarz. Veranstaltungen von privaten oder gewerblichen Veranstaltern seien nicht mehr möglich.

Alle Lokale und Bands in der Übersicht

City Bar: Pig Ass & the Hoodlums (Rockabilly/Rock’n’Roll)

Gasthof Krone: Blues Inc. (Blues/Rock)

Torstuben: Agathe Paglia (Bluesrock/Funk/Soul)

Osteria: Gianni Dato & Blue Tone (Pop/Rock/Blues/Soul)

Gasthof Traube: Elisa Schroff Duo (Pop/Soul)

Musikwerkstatt: Catriona Blanke (Storyteller/Singer/Songwriter)

Flieger: Rezzos Komplott (Rock/Blues/Alternative/Garage Rock)

Pizzeria La Perla: Donato & Band (Oldies/Schlager/Charts)

Bistro: Herkommer Live (Folk/Oldies/Country/Pop)

Krea: Paulmusic (Soul/Pop/Charts)

Café Conte: Enrico (Italo/Pop/Charts)

Mittelmühle: Andixie Duo (Schlager/Volks-Rock/Hits)

Jugendhaus: Post Pacific (Pop/Punk); Chrissie (pop/Rock); TT Rock (Rock)

Bäumle Club: We are Troublemaker (Rock/Pop-Punk/Alternative Rock); Aftershowparty mit DJ La Creme (90s/2000s/Charts/House)

Kohlewerk: DJ Sosmoove (Oldschool/HipHop/RnB) mit Aftershowparty

Tickets für die Tettnanger Musiknacht gibt es im Vorverkauf für 13 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei der Tettnanger Tourist-Info sowie online bei Eventim. Eine Abendkasse (15 Euro pro Ticket) gibt es am 7. Oktober ab 19 Uhr auf dem Bärenplatz, vor dem Flieger sowie vor dem Bäumle. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn der Musiknacht ab 20 Uhr.

Weitere Infos gibt’s unter www.musiknacht-tettnang.de