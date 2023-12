Tettnanger Loretoviertel wird zum Adventskalender

Liebevoll geschmückte Fenster privater Haushalte und sozialer Einrichtungen verwandeln dieses Jahr zum dritten Mal das Loretoviertel in Tettnang in einen Adventskalender. Bis zum 24. Dezember wird jeden Abend ein weiteres, weihnachtlich dekoriertes Fenster in warmem Licht erstrahlen. Folgt man den Fenstern in dieser Zeit, endet der Weg am Vierundzwanzigsten an der St. Anna-Kapelle.

Die während der Corona-Pandemie entstandene Idee von Beatrice Kohlweiß ist mit Freude angenommen worden. Dieses Jahr hat es für die privaten Adventsfenster dreißig Bewerbungen gegeben, sodass das Los entscheiden musste.

Das erste Fenster haben die „Maxis“, die ältesten Kinder des Loreto -Kindergarten, gemeinsam mit ihren ehrenamtlich tätigen Mamas gebastelt. Strahlend präsentieren sie ihr Werk neben der Eingangstüre ihres Kindergartens, welches mit der großen Eins und den Kerzen sofort ins Auge fällt.

Am dritten Advent sind alle Tettnanger Familien zu einem besonderen Aktionstag im St.-Anna-Quartier eingeladen. Ab 16.30 Uhr können die bis dahin geschmückten 17 Fenster abgelaufen werden. Zum Abschluss gibt es am Pavillon ein Adventsfeuer mit freiwilligem „Mitbringbuffet“.

„Maria Schuster, Gastgeberin am Aktionstag und Quartiermanagerin des St. Anna-Quartiers, Christiane Schiller, Pfarrer Riedle und das Team des Loreto- Kindergartens unterstützen uns sehr“, betont Beatrice Kohlweiß, die gemeinsam mit Alvina Kuhn und Florencia Salorio stark ehrenamtlich engagiert ist.