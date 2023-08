Die Stadt Tettnang will Bürgerinnen und Bürger dafür belohnen, wenn sie etwas für den Klimaschutz tun — und zwar in Form eines Klimabudgets, das für verschiedene Maßnahmen ausgezahlt wird.

Es braucht lediglich einen Antrag sowie entsprechende Nachweise in Form von Rechnungen, dann gibt es Geld von der Stadt aufs Konto. Fünf verschiedene Maßnahmen sind Teil des Projekts, wobei explizit auch die Kreativität der Tettnangerinnen und Tettnanger gefragt ist.

Insgesamt 200.000 Euro hat der Gemeinderat im Haushaltsplan für das sogenannte Klimabudget eingestellt. Nachdem der erste Vorschlag der Verwaltung dann in der Juni–Sitzung durchgefallen war, stimmte das Gremium im Juli schließlich einem leicht abgeänderten Konzept zu, sodass die Auszahlung nun starten kann.

Baum im eigenen Garten pflanzen

Ziel sei es, das Geld restlos unter die Leute zu bringen, sagt Judith Maier, Sprecherin der Stadt. Die erste der fünf Maßnahmen ist ein sogenannter Klimabaum: Bürger können einen entsprechenden Antrag stellen und bekommen dann einen Setzling für einen Baum, den sie selbst einpflanzen können. Vorraussetzung sei lediglich, dass der Baum auf Privatgrund gepflanzt werde — also beispielsweise im eigenen Garten.

Viele sind sich gar nicht bewusst, wie viel Strom und somit Geld sich dadurch langfristig sparen lässt, Judith Maier

Die Frist für die Klimabäume läuft bis zum 30. September. Anschließend schafft die Stadt die jungen Bäume an, die dann beim Bauhof ausgegeben werden, sodass sie noch vor dem Frost gepflanzt werden können. Etwa 150 bis 250 Euro fallen pro Baum an Kosten an, erklärt der städtische Energiemanager Christoph Brey. Um welche Baumarten es sich handeln wird, sei noch nicht entschieden.

Strom sparen durch neues Kühlgerät

Die zweite Maßnahme, für die Geld aus dem Klimabudget beantragt werden kann, ist die Neuanschaffung eines Kühl– oder Gefriergeräts. Hintergrund: ältere Geräte sind oft echte Energiefresser durch ihren hohen Stromverbrauch. Dieses Angebot richte sich gezielt an finanziell schwächer gestellte Haushalte, so Brey.

Mit einem sozialen Nachweis können Familien für den Gerätetausch einen Zuschuss von 100 Euro beantragen. „Viele sind sich gar nicht bewusst, wie viel Strom und somit Geld sich dadurch langfristig sparen lässt“, meint Judith Maier.

Auch die Nutzung des ÖPNV will die Stadt fördern. Wer fünf Deutschlandtickets vorlegen kann, bekommt eines davon im Wert von 49 Euro zurückerstattet. Bürger mit sozialem Nachweis müssen nur drei Tickets vorlegen für eine Erstattung. Damit soll die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver gemacht werden, da sich auch dadurch viel CO2 einsparen lässt.

So läuft die Antragstellung ab

Wer zuhause mit der Kraft der Sonne eigenen Strom erzeugen will, kann ebenfalls auf Unterstützung seitens der Stadt hoffen. Im Zuge des Klimabudgets gibt es für sogenannte Balkonkraftwerke einen Zuschuss von 100 Euro, mit sozialem Nachweis sogar 200 Euro.

Sämtliche Maßnahmen können ab sofort online über die städtische Homepage tettnang.de/klimabudget oder über ein schriftliches Formular beantragt werden. „Das geht auch im Voraus, bevor beispielsweise ein Balkonkraftwerk oder ein Kühlgerät angeschafft wird“, teilt Brey mit. Damit könne man sich sozusagen schon im Voraus einen Platz sichern.

Auch Schulen bekommen Budget

Zwei Monate lang werde das Geld dann geblockt, innerhalb dieses Zeitraums muss eine Rechnung als Nachweis vorgelegt werden. Auch für Anschaffungen, die bereits getätigt wurden, kann das Klimabudget in Anspruch genommen werden. Allerdings nur, wenn der Kauf nicht vor dem 1. Februar stattgefunden hat.

Das ist wirklich sehr offen gehalten und wir freuen uns über gute Ideen, Christoph Brey

Für alle Maßnahmen bis auf die Klimabäume können Anträge bis zum 31. Dezember eingereicht werden. Zusätzlich ruft die Stadt auch dazu auf, eigene Ideen einzubringen. Vorschläge für andere klimafreundliche Maßnahmen können ebenfalls über ein Formular auf der Homepage eingereicht werden.

„Das ist wirklich sehr offen gehalten und wir freuen uns über gute Ideen“, sagt Brey. Gefordert sei eine Beschreibung des Vorschlags sowie des möglichen CO2–Einsparungspotenzials.

Welche Vorschläge dann tatsächlich eine Förderung erhalten und wenn ja, in welcher Höhe, darüber wird der Technische Ausschuss im Januar entscheiden. Ein Teil des Budgets, nämlich 10.000 Euro, ist zudem für schulische Projekte vorgesehen.

Wie diese aussehen könnten, dazu stehe man aktuell mit den Schulleitern im Austausch und auch der Campusrat soll dabei ein Mitspracherecht bekommen. Final über die Maßnahmen entscheiden wird dann ebenfalls der Technische Ausschuss.