Das aktuell sechsköpfige, ehrenamtliche Team des Technikcafés unterstützt seit vier Jahren vor allem ältere Menschen dabei, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden. Fragen werden beantwortet und Hilfe zur Selbsthilfe vermittelt. Die Welt dreht sich indes weiter, wie das Thema Althandys zeigt.

So wollen sich die Ehrenamtlichen wegen der sprunghaft angestiegenen Masse an ungenutzten und kaputten Elektrogeräten weiter dafür einsetzen, dass gebrauchte Handys wiederaufbereitet und defekte ausgeschlachtet werden.

Bisheriges Programm war erfolgreich

539 Altgeräte wurden im Jahr 2020 gesammelt, von denen 23 wiederverwendet werden konnten. Durch die zurückgewonnenen Rohstoffe wurde von dem Recyclingunternehmen Mobile Box ein Erlös von 149 Euro durch das Technikcafé übergeben und an den Förderverein des Elektronikmuseums gespendet.

Da im Jahr 2023 aufgrund der EU-Gefahrgutverordnung der Transport von Geräten mit Lithium-Ionen-Batterien auf dem Postweg verboten wurde, musste die Aktion beendet werden. Doch Melanie Friedrich von der Anlaufstelle für Bürgerliches Engagement habe eine gute Lösung gefunden, erzählten Marion Schodt und Erich Schöpe vom Technikcafé-Team.

Neues Unternehmen bietet anderen Transport an

Friedrich sei nach intensiver Recherche auf den Kreislaufdienstleister „Interzero“ gestoßen. Das Unternehmen verkauft professionell aufbereitete Smartphones in seinem Online-Shop. Auch die Rohstoffe landen wieder im Kreislauf, dadurch wird der Müll reduziert. Es holt die gesammelten Gebrauchtgeräte zudem selbst ab. Gesammelt werden die in einer neu aufgestellten Spezialbox.

Für die abgegebenen Geräte gelten neue Bedingungen. Eine Checkliste dazu und die jeweiligen Abgabetermine sind auf der Homepage der Stadt Tettnang unter der Rubrik „Technikcafé“ zu finden. Kaputte Handys, die die Bedingungen nicht erfüllen, können in der Umladestation Sputenwinkel abgegeben werden.

Diese Aktionen sind geplant

Vor allem junge Menschen sollen motiviert werden, ihre gebrauchten Smartphones in die Sammelbox zu geben, wünscht sich Erich Schöpe. Deshalb sind Projekttage am Montfort-Gymnasium Tettnang angedacht. Am verkaufsoffenen Sonntag, am 28. April, werde es in der oberen Karlstraße zudem einen Stand vom Technikcafé mit einer Smartphone-Sammelaktion geben.

Das Team des Technikcafés steht jeden zweiten Samstag im Monat von 10.30 bis 12.30 Uhr in der Anlaufstelle für Bürgerliches Engagement in der Montfortstraße zur Verfügung. Außerdem an jedem vierten Freitag im Monat von 15 bis 17 Uhr im Kaplaneihaus, St. Johann 2.

„Die Räume werden von der Stadt Tettnang und der Stiftung Liebenau zur Verfügung gestellt“ erklärten Marion Schodt und Erich Schöpe. „Unser Service ist kostenlos“, betont Marion Schodt. Doch ein aufgestelltes Sparschwein dürfe gern gefüttert werden.

Termine vereinbaren kann man telefonisch oder per E-Mail über die Homepage der Stadt Tettnang. Aus Datenschutzgründen muss man einen Anmeldebogen ausfüllen.