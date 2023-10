Tettnanger Jugendfechter gewinnen den Stefan-Pokal

Einen hervorragenden Tag erwischte die Fechtjugend des TSV Tettnang Mitte Oktober bei der 44. Auflage des traditionsreichen Stefan-Pokals in Wangen. Die beiden Tettnanger Niclas Künk und Alexander Neumeister gewannen in ihrer Altersklasse. In weiteren Wettkampfklassen des Ranglistenturniers der Internationalen Bodensee-Fechterschaft erfochten sich Alexander Neumeister zwei Silbermedaillen, Julia Neumeister zwei Bronzemedaillen und Zoe Stratkemper und Noel Rilling je einmal Bronze.

Bereits im ersten Florett-Wettbewerb des Tages dominierte Niclas Künk die U11-Vorrunde. Trotz einer Niederlage in der Folgerunde gewann er erstmals den Stefan-Pokal. Zoe Stratkemper, die Jüngste im Tettnanger Team, tröstete sich bei den Mädchen nach der Halbfinalniederlage mit Bronze.

Alexander Neumeister schafft es dreimal ins Finale

Der folgende U17-Degenwettbewerb sah vielversprechend aus, ging doch für den TSV der Titelverteidiger Alexander Neumeister auf die Planche. Er schaffte es ungeschlagen von der Vorrunde bis ins Finale und verteidigte den Degen-Pokal.

Die Verteidigung des Florett-Pokals erschien ungleich schwieriger, kämpften nun mehrere Fechter der deutschen Rangliste und ein deutscher Meister im hochkarätigen Feld. Mit nur einer Niederlage in der Vorrunde ging es auf dem zweiten K.o.-Setzplatz für Neumeister über ein konzentriertes Halbfinale bis ins Finale. Hier wirkte der Finalgegner aus Stuttgart aber von Anfang an agiler und frischer.

Im U15-Damenflorett vertrat Julia Neumeister den TSV und nach der Vorrunde verhieß der zweite Setzplatz Gutes. Im Halbfinale stand die Partie gegen die noch in der Vorrunde bezwungene Drittplatzierte aus Biberach an, doch erst nach einem Wechsel des Floretts gelangen die Treffer wie gewohnt. Das Gefecht war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu gewinnen und es blieb bei Bronze. Beim nächsten Anlauf in der U17 gelang es erneut, bis ins Halbfinale vorzustoßen, doch diesmal unterlag Julia Neumeister der Stuttgarterin.

Bei den Aktiven mischten sich Noel Rilling (U20) und Alexander Neumeister (U17) ins Feld. Die TSV-Youngster schlugen sich ausgesprochen gut. Rilling verlor zwar das Halbfinale gegen einen Züricher, durfte sich aber über Bronze freuen. Alexander Neumeister machte es gegen einen Züricher besser und zog mit 15:14 ins Finale ein. Er begegnete dem Rilling-Bezwinger und Züricher Deniz Ernst. Laut TSV-Mitteilung boten beide sehenswertes Sportfechten, das bessere Ende hatte allerdings Ernst.