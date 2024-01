Das Tettnanger Hotel Rad krempelt aktuell sein Gastronomie-Konzept komplett um - weg vom klassischen Restaurant, hin zu einer Event-Küche mit saisonalen Themen-Veranstaltungen soll es gehen, so die Vision von Inhaber und Küchenchef Philip Blank.

Das gewohnte Prinzip eines à la carte-Restaurants wird es künftig in dem Hotel am Bärenplatz nur noch sehr bedingt geben.

Von der alten Gastro-Küche, die viele Jahre treue Dienste geleistet hat, ist inzwischen nicht mehr viel übrig. Der Umbau des rund 100 Quadratmeter großen Raumes zu einer Art Wohnzimmer-Küche läuft aktuell auf Hochtouren.

Die große Neueröffnung sei für Mai geplant, im April werde es vorab schon ein Soft-Opening geben, außerdem sei ein Tag der offenen Tür geplant, kündigt Philip Blank an. „Fachwerk“ lautet der Name für das neue Projekt, mit dem er in der Region komplett neue Wege beschreiten will.

Veranstaltungen zu verschiedenen Themen

Das Kernprinzip: „Wir öffnen die Küche für die Gäste“, erklärt er. Das ganze Jahr über werde es verschiedene Veranstaltungen geben, immer jeweils saisonal passend zu bestimmten Themen. So werde der Mai beispielsweise ganz im Zeichen des Spargels stehen, es werde im Frühjahr um Frühlingsgemüse und Kräuter gehen, im Sommer auch mal um spanische Tapas oder Kürbis im Herbst.

Essen muss man erleben. Philip Blank

Es werde Kochkurse geben, bei denen die Gäste selbst mit am Herd stehen und anschließend das Menü genießen. Bei den Kursen, die sich laut Blank sowohl an Anfänger als auch an geübtere Hobbyköche richten, bereiten die Teilnehmer ein Menü mit drei oder vier Gängen gemeinsam zu.

Statt einer Einrichtung aus der Profi-Gastronomie sollen in der neuen Küche nur haushaltsübliche Geräte eingebaut werden. „Wir werden nichts machen, was man nicht auch zuhause nachkochen kann“, so Blank.

Kochhandwerk erlebbar machen

Aber auch Abende, an denen die Gäste zunächst bei einem Get-together dem Koch über die Schulter schauen und dann gemütlich zum Essen in der Gaststube Platz nehmen, seien angedacht. „Man darf also auch einfach nur zuschauen“, stellt Philip Blank klar.

So soll die neue Event-Küche im Hotel Rad einmal aussehen: Eine Küche mit Wohnzimmer-Charakter, in der auch Gäste Platz nehmen oder mit anpacken dürfen. (Foto: Fachwerk )

Sein Ziel sei einerseits ein Gastronomie-Konzept, das möglichst viel Flexibilität biete und Raum für verschiedenste Nutzungen lasse. Andererseits möchte Philip Blank die Handwerkskunst des Kochens wieder mehr in den Fokus rücken und ein Bewusstsein dafür schaffen. „Essen muss man erleben“, findet er. Ebenso habe ihm in der Küche oft der Kontakt zu den Gästen gefehlt.

Popup-Restaurant in den Sommermonaten

Für viele Events will sich der Koch und Ernährungsberater weitere Kooperationspartner mit ins Boot holen, stets mit einem starken Fokus auf Regionalität. „Wir werden viel mit Gastköchen arbeiten oder auch Winzern, und auch ein Schokoladen-Sommelier wird beispielsweise mal dabei sein“, verrät Philip Blank.

In den Sommermonaten soll es zudem ein sogenanntes Popup-Restaurant geben, das jeweils für begrenzte Zeit geöffnet hat und ebenfalls immer unter einem bestimmten Motto steht. „Dort kann man dann ganz normal à la carte essen“, so der Rad-Chef.

Eine weitere Neuerung sind Privatveranstaltungen: Wer gerne seinen Geburtstag oder eine Hochzeit dort feiern möchte, kann die Eventküche künftig mieten. Der hintere Teil der Küche lasse sich individuell ausstatten und biete Platz für bis zu 50 Personen, so Blank.

Auch die bestehende Gaststube wird etwas umgestaltet, mit moderner Beleuchtung und neuen Textilien. Ebenso soll die Nebenstube geöffnet und der Gastraum so transparenter werden. Dieser Bereich werde weiterhin auch als Frühstücksraum für die Hotelgäste genutzt.

Der Name „Fachwerk“ spielt dabei zum einen auf das markante Gebäude an, zum anderen auf das Handwerk des Kochens, das schließlich ebenso ein Fachwerk sei, so Blank.

Weitere Infos sowie ab Ende Januar auch den kompletten Veranstaltungskalender gibt es auf der neuen Homepage www.fachwerk-moments.de