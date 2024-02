Jugendliche, die statt sprachlich oder naturwissenschaftlich eher künstlerisch-kreativ begabt sind, können in Tettnang am Montfort-Gymnasium künftig ganz besonders profitieren. Als erstes Gymnasium im Bodenseekreis richtet die Schule ab dem Schuljahr 2024/25 ein Kunstprofil ein. Schüler können dann ab Klasse 8 neben Spanisch und NwT (Naturwissenschaft und Technik) auch Kunst wählen.

Das neue Kunstprofil wurde im Verwaltungsausschuss vergangene Woche einstimmig angenommen. Das Montfort-Gymnasium sei mit einer Schülerzahl von knapp 800 Schülern eines von wenigen Gymnasien dieser Größe im Umkreis, das bisher nur zwei Profilfächer biete, erklärte Schulleiter Timon Binder.

Wo es sonst noch Gymnasien mit Kunstprofil gibt

Das neue Kunstprofil schafft nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal im Landkreis, auch im weiteren Umkreis sind Schulen mit dem Angebot rar gesät: weitere im Regierungsbezirk Tübingen sind in Ulm, Tübingen, Rottenburg, Ravensburg und Biberach.

Konkret besuchen Schüler dabei ein sogenanntes Vorprofil in Klasse 5 bis 7. Das sei quasi verstärkter Kunstunterricht in der Unterstufe, erklärte Binder, und habe mit der Verteilung der Gesamtstunden zu tun, die jeder Schüler am Ende durchlaufen haben muss. Ab Klasse 8 können die Schüler sich dann zwischen Spanisch, NwT oder eben Kunst als Hauptfach entscheiden.

Es musste lediglich ein neues Raumkonzept erstellt werden und ein paar Räume werden teilweise nachgerüstet, etwa mit Waschbecken. Timon Binder

In der Kursstufe stehen die Schüler erneut vor der Wahl und können Schwerpunkte setzen. „Wir gehen jedoch davon aus, dass diejenigen, die vorher schon das Kunstprofil gewählt haben, in der Regel auch dabei bleiben“, so Binder. Die Nachfrage nach dem zusätzlichen Profilfach sei vorhanden. Seit Jahren werde Kunst als Leistungs- und Basisfach stark nachgefragt.

Umfrage ergab großes Interesse bei Schülern

Zusätzlich habe man eine schulinterne Umfrage bei den Klassen 5 bis 8 durchgeführt. Ergebnis: Viele Jugendliche würden das Profilfach wählen. Im Verwaltungsausschuss kam die Frage auf, wie die Verteilung bei den bisherigen beiden Profilfächern aussieht.

Stark nachgefragt ist laut Binder derzeit das naturwissenschaftliche Profil (mit einem Anteil von rund 70 Prozent). Jedoch schwanke dies sehr, sodass die Verteilung auch schon bei 50/50 gewesen sei.

Der Kunstunterricht soll vielschichtig gestaltet werden, so Binder. Klassische Techniken würden genauso dazugehören wie etwa digitale Medien, also das Zeichnen am iPad, oder auch Street Art, Grafikdesign und Exkursionen, beispielsweise der Besuch von Kunstmuseen.

Mit Investitionen ist die Einrichtung des neuen Profilfachs nicht verbunden, alle nötigen Kosten könnten über das reguläre Schulbudget gedeckt werden.

Sowohl Personalressourcen seien mit aktuell fünf Kunstlehrkräften vorhanden, wie auch die nötigen Räumlichkeiten. „Es musste lediglich ein neues Raumkonzept erstellt werden und ein paar Räume werden teilweise nachgerüstet, etwa mit Waschbecken“, erklärte der Schulleiter.

Auch Projekte außerhalb des Klassenzimmers geplant

Die entsprechenden Bauanträge seien bereits gestellt. Das neue Raumkonzept und Profilfach könne damit künftig auch das bisher stark nachgefragte NwT-Profil und die dort prekäre Raumsituation etwas entlasten, so seine Hoffnung.

Ergebnisse aus dem neuen Kunstprofil können auch die Tettnanger Bürger bei verschiedenen Gelegenheiten zu sehen bekommen: Projekte auch außerhalb des Klassenzimmers sollen noch weiter ausgebaut werden, etwa die Teilnahme an Ausstellungen. Ebenso gebe es bereits Gespräche für eine Kooperation mit Spectrum Kultur.