Tettnanger Fußballfrauen vor Pokal–Pflichtaufgabe

In der neuen Saison 2023/2024 sind die Fußballerinnen des TSV Tettnang als Erstes im Verbandspokal gefordert. Die erste Runde hält das Spiel beim Bezirksligisten FV Weithart bereit. Anpfiff ist am Freitag um 19 Uhr. Nach dem Aufstieg des TSV in die Oberliga liegen zwischen den beiden Mannschaften vier Ligen Unterschied.

Über den Gegner wisse der TSV laut Co–Trainerin und Sportliche Leiterin Karin Rasch–Boos „total wenig“. Weithart freue sich aber auf den Pokalauftakt und habe den Oberligisten zum Wurstsalatessen nach dem Spiel eingeladen. Für Rasch–Boos ist das eine sehr nette Geste, Geschenke wird der am Freitag nicht voll besetzte Favorit aber nicht verteilen.

Testspiel gegen den FV 08 Rottweil

Für die Spielerinnen ist es noch einmal die Chance, sich für die erste Mannschaft zu empfehlen. Auch am Samstag, wenn der TSV im ifm–Riedstadion in Tettnang gegen den Verbandsligisten FV 08 Rottweil (13 Uhr) testet. Der Oberliga–Aufsteiger plant in der nächsten Woche seinen Kader zu reduzieren, aktuell sind 27 Fußballerinnen beim TSV am Start.

Bisher verläuft die Vorbereitung nach Wunsch. In Tettnang gab es einen 5:2–Erfolg gegen das Future Team vom SCR Altach und dem FFC Vorderland. Mit 21 Spielerinnen reiste der TSV in der vergangenen Woche von Freitag bis Sonntag nach Schruns (Österreich) ins Trainingslager. Neben mehreren guten Einheiten hatte der TSV trotz der kurzfristigen Absage des Bundesligisten FC Wacker Innsbruck mit dem 2:2 gegen die männliche U15 des FC Schruns zudem ein intensives Vorbereitungsspiel.