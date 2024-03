Drei Punkte gegen den FC Freiburg St. Georgen (3:2), drei Punkte gegen den FV Niefern 09 (3:1) und nun drei Punkte beim FSV Waldebene Stuttgart Ost: Für die Oberliga-Fußballerinnen des TSV Tettnang läuft es nach dem Jahreswechsel bisher blendend. Der 2:1-Erfolg beim Tabellenvierten war zudem der zweite Sieg im zweiten Spiel unter Neutrainer Leandro Simonelli, den Nachfolger von Manuel Prinz.

Sandra Trautwein trifft zur Führung

Hochmotiviert starteten die Tettnangerinnen in die Partie. Mit dem Ziel, ihre kleine Siegesserie fortzusetzen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten nahm der TSV immer mehr das Zepter in die Hand und ging bereits in der neunten Minute in Führung. Nach einem Abschlag von Teresa Frischknecht steckte Stiefenhofer den Ball weiter auf ihre Sturmpartnerin Sandra Trautwein, die den Ball zum 1:0 einschob. Fortan bekam der Tabellensechste mehr Sicherheit und bestimmte das Spielgeschehen.

In Hälfte zwei gab es dann mehrere Chancen. Chantal Ebinger dribbelte sich in der 52. Minute durch und spielte den Ball auf die freistehende Anja Stiefenhofer. Ihren Schuss parierte allerdings Giulia Titze im FSV-Tor. Wenig später traf Tettnang dann eigentlich zum 2:0: Nachdem Sandra Trautwein den Ball nach einem Abpraller von Stiefenhofer im gegnerischen Tor versenkte, entschied der Unparteiische Matthias Brudek laut TSV-Mitteilung jedoch auf ein sehr fragwürdiges Abseits.

Nun machte die Heimelf viel Druck und ließ die Gäste nicht mehr in die eigene Hälfte kommen. Die Folge: Das 1:1 durch einen verwandelten Handelfmeter von Johanna Brandtner (62.). Doch die Frauen vom TSV zeigten einen großen Kampf und erzielten in der Nachspielzeit den Siegtreffer. Einen Freistoß von Marie Köger verlängerte Alica Reiner per Kopf zum 2:1.

Highlightspiel am nächsten Spieltag

Kommenden Sonntag wartet auf die Montfortstädterinnen nun ein echter Höhepunkt: Tabellenführer VfB Stuttgart gastiert um 14 Uhr im ifm-Riedstadion in Tettnang.

Frauen-Oberliga, 13. Spieltag: FSV Waldebene Stuttgart Ost – TSV Tettnang 1:2 (0:1). – Tore: 0:1 Sandra Trautwein (9.), 1:1 Johanna Brandtner (62., Handelfmeter), 1:2 Alica Reiner (90.) – Schiedsrichter: Matthias Brudek – TSV: Frischknecht, Kottmann, Reiner, Kiesel (90. +5 Leim), Ebinger (58. Siber), Serafini, Köger, Birkle, Trautwein (67. Marschall), Netzer, Stiefenhofer (76. Bolinger).