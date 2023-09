Zu seinem ersten großen Konzert seit der Corona-Pause lädt der Tettnanger Frauenchor Allegro am Freitag, 29. September, ein. Als Motto für das Konzert haben sich die Sängerinnen „Take five ‐ mach mal Pause“ ausgesucht. „Unser Wunsch ist, mit dem Publikum einen schönen Abend zu verbringen, an dem sich alle entspannt und wohl fühlen“, erklären Chorleiterin Elke Sorg, Änne-Kathrin Unger und Nina Sperlich von Allegro.

„Wir freuen uns sehr darauf, dass wir wieder in diesem feierlichen Ambiente im Rittersaal singen dürfen“, so die Sängerinnen. Das Repertoire von Allegro setze sich dabei aus einem bunten Reigen von Liedern aus verschiedenen Jahrzehnten in englischer und deutscher Sprache zusammen. „Es darf gern mitgesungen werden. Nach dem Konzert laden wir dazu ein, noch mit uns zu feiern.“

Ursprünglich mit Männerchor Kau geplant

„Es ist unser erstes richtig großes Konzert nach der Corona-Pause“, erklärt Elke Sorg. „Wir hatten zwar das Glück, einige kleinere Auftritte im Freien zwischen die Lockdowns schieben zu können, aber richtig entspannt war das nicht“, erinnert sich die Chorleiterin.

Das nun geplante große Konzert war ursprünglich gemeinsam mit dem Männerchor Flexible Friends aus Kau bereits für April geplant. Doch wegen einer Verletzung der Chorleiterin wurde es auf den September verlegt. Die Flexible Friends können an diesem Termin nicht dabei sein.

„So werden wir das anspruchsvolle Programm nun alleine bestreiten“, erklärt Elke Sorg. Eine Herausforderung sei das für den Chor auf jeden Fall. „Wir haben ein großes Repertoire und singen alle Lieder auswendig, da muss eine Menge Text gelernt und intensiv geprobt werden.“

Immer mehr Sängerinnen gehen in den Ruhestand

Jeden Mittwoch trifft sich der Chor zur Probe in der Schillerschule. Bei voller „Betriebsstärke“ hat der Frauenchor Allegro 40 Mitglieder. Allerdings werde es immer schwieriger mit den Probezeiten.

Da der Chor schon seit 20 Jahren fast in der gleichen Besetzung zusammen singe, würden viele der Frauen nach und nach in Ruhestand gehen und seien öfter auf Reisen als bei den Proben.

Zu seinem Konzert am Freitag, dem 29. September, im Rittersaal des Neuen Schlosses in Tettnang, lädt der Frauenchor Allegro alle Freunde der Musik ein. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, ein „Kässle“ für Spenden wird es geben.