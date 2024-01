Tettnanger Frauen bereiten sich auf die Kommunalwahl vor

Insgesamt 18 Kandidatinnen und Unterstützerinnen haben sich am vergangenen Samstag bei einem Workshop des Tettnanger Frauennetzwerks auf die bevorstehende Kommunalwahl vorbereitet. In den Räumen der Werbeagentur Alpenblickdrei tauschten sich die Teilnehmerinnen aus.

„Es ist wichtig, ein Netzwerk zu haben“, sagte die Referentin Ulrike Baumgärtner, die sie ihre eingehende Erfahrung bei Wahlkämpfen vermittelte. Die Interessensthemen der meist aus Tettnang stammenden Teilnehmerinnen waren vielfältig und deckten alle demographischen Altersgruppen von Kindern bis Senioren ab. Die Frauen brannten dabei besonders für Themen wie Bildung, Jugend, Stadtbild, Wirtschaft, Seniorenbetreuung und Migration.

Wozu die Expertin im Vorfeld rät

„Im Vorfeld sollte man sich als Gerüst einen Plan erstellen, wie man die eigene Sichtbarkeit erhöhen kann“, so Ulrike Baumgärtner. Dies könne man schon im Vorfeld, also jetzt, tun, schon vor dem Start der „heißen“ Wahlkampfzeit. Am Nachmittag wurde die Rolle der sozialen Medien bei den Kommunalwahlen diskutiert und Ulrike Baumgärtner beantwortete spezifische Fragen der Teilnehmerinnen im Anschluss.

„Kommunalpolitik hat eine Faszination, wir wollen die Welt verändern, bleiben wir in Kontakt“, so Baumgärtner. „Es war ein interessanter und inspirierender Tag“, bilanzierte Andrea Appenmaier vom Frauennetzwerk Tettnang. Sie bedankte sich auch bei der Frauen- und Familienbeauftragen Veronika Wäscher-Göggerle für die Unterstützung.