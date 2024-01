Beim Jugendzeltlager mit einer Gitarre am Lagerfeuer hat alles angefangen - inzwischen ist die Tettnanger Band the Lorbank Collective auch über die Grenzen der Montfortstadt hinaus bekannt und konnte 2023 beim landesweit größten Nonprofit-Bandwettbewerb gleich zwei Preise abräumen. Nun wollen die vier Folkrock-Musiker weiter an ihrer musikalischen Karriere feilen.

Matthias Brugger und Julius Bretzel sitzen auf einem alten Sofa im Keller des Tettnanger Jugendhauses. In dem dortigen Proberaum treffen sie sich alle zwei Wochen, um gemeinsam Songs zu schreiben und Musik zu machen. Instrumente stehen überall verteilt, Kabel liegen auf dem Boden und allerlei anderes Band-Equipment füllt den Raum. Matthias Brugger und Julius Bretzel kennen sich seit ihrer Schulzeit.

Mit Gitarren am Lagerfeuer angefangen

Mit etwa 16 Jahren saßen sie zusammen am Lagerfeuer, packten ihre Gitarren aus und gründeten in der Folge eine Schülerband. Seither machen sie gemeinsam Musik - inzwischen seit knapp zehn Jahren und in wechselnder Besetzung mit weiteren Bandmitgliedern, ganz nach dem Kollektiv-Gedanken, der sich auch im Bandnamen wiederfindet. „Der erste Auftritt war damals beim Sommerfest unserer Schule hier in Tettnang“, erinnert sich Matthias Brugger.

Die Band the Lorbank Collective aus Tettnang hat sich von der Schülerband zur Folkrock-Größe in der Region gemausert. (Foto: Claudio Brauchle )

Es folgten viele weitere Konzerte, unter anderem im Tettnanger Jugendhaus und im Flieger. Aber auch in Konstanz, Ulm oder München ist the Lorbank Collective schon aufgetreten. Zwei CDs haben die Musiker ebenfalls schon veröffentlicht, ein drittes Album ist in Arbeit. Neben den beiden Tettnangern Matthias Brugger und Julius Bretzel besteht die Band aktuell auch noch aus Tobias Neidhardt (Schlagzeug) und Jazzy Hartl (Piano) aus Langenargen.

Band vertritt Baden-Württemberg beim Bundesfinale

Zweistimmiger Gesang mit Gitarren und Banjo ist das Markenzeichen der Tettnanger Band, die sich ganz dem Folkrock verschrieben hat. Inzwischen spielen sie nur noch selbstgeschriebene Songs. Musikalische Vorbilder gebe es natürlich, sagen sie und zählen Künstler wie Simon & Garfunkel, Bob Dylan oder Mumford & Sons auf.

Im April 2023 wurden the Lorbank Collective als eine von vier Bands für die Ravensburger Musikwoche, ausgerichtet vom Popbüro Bodensee-Oberschwaben, zugelassen und durfte eine Woche lang an verschiedenen Workshops rund um das Schreiben von Songs, Bühnenpräsenz und mehr teilnehmen.

Daraus ergab sich dann eine Nominierung für den Musikpreis Local Hero. Als einer von zwölf Teilnehmern durfte die Tettnanger Band am deutschlandweiten Finale des Wettbewerbs teilnehmen und Baden-Württemberg vertreten.

Hinter Local Heroes stecken ein gemeinnütziger Verein sowie bundesweite Partner, die seit mehr als 30 Jahren junge Bands und Solo-Interpreten aus dem Bereich Popmusik fördern. Anfang September ging es für die Bundesfinalisten auf das Schloss Hundisburg bei Magdeburg.

Ziel: Über Region hinaus bekannter werden

Dort wurde unter anderem eine Dokumentation produziert, die dann im Dezember in ausgewählten Kinos in ganz Deutschland lief - unter anderem auch im KiTT, wo the Lorbank Collective das Finale inklusive Konzert ausrichtete.

Bei dem Wettbewerb konnte die Tettnanger Band mit ihrem Song „Royal Canal“ die Jury von sich überzeugen und den Preis für die beste Live-Performance gewinnen. Zusätzlich räumten die vier auch noch den Publikumspreis ab.

Nun hoffen die Bandmitglieder, dass der Wettbewerb ihnen vielleicht weitere Tore öffnet. „Unser Ziel ist es, nun möglichst viel live zu spielen und auch über die Region hinaus bekannter zu werden“, erklärt Matthias Brugger.

Denn live auf der Bühne zu spielen sei die große Stärke der Band und auch das, was ihnen große Freude macht. Als nächstes stehe nun im Januar ein weiterer Bandwettbewerb in München an. Zu hören sind the Lorbank Collective außerdem am 26. Januar bei einem Konzert im Tettnanger Jugendhaus.