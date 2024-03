Tettnanger Fechtjugend sehr gut aufgelegt

Die Fechtjugend des TSV Tettnang hat sich beim Bezirkspokal und in den Einzelwettbewerben des „Montfort FloreTT- und TT Oberschwaben-Pokals“ vor heimischer Kulisse sehr gut aufgelegt präsentiert. Marlene Best (Damen) und Emma Straub (U11) glänzten als Siegerinnen, zusätzlich sicherten die weiteren sechs Silber- und vier Bronzemedaillen die Verteidigung der Teamwertung.

Als Titelverteidiger des Bezirkspokals nutzte die TSV-Fechtabteilung ihr Heimrecht und lud die Herausforderer am Sonntag zum neugestalteten Wettkampf ein. Die neugegründete „IG Fechten Oberschwaben“ übernimmt anstelle des aufgelösten WFB-Bezirks Oberland die Austragung der bisherigen Bezirksturniere. Zur Premiere waren die Teams Wangen I und II, die Startgemeinschaft (SG) Ravensburg/Friedrichshafen und Tettnang I und II angetreten. Tettnang II ließ aufhorchen und tatsächlich bestätigte die junge Equipe ihre Leistung im Viertelfinale, wurde aber im Halbfinale von Tettnang I ins kleine Finale geschickt und dort von Ravensburg/Friedrichshafen bezwungen. Im Finale schaffte Tettnang I einen 20:12-Erfolg gegen Wangen I.

Vereinsinternes Finale

Zum Ranglistenturnier „Montfort FloreTT Pokal“ der internationalen Bodensee-Fechterschaft kamen tags zuvor über 70 Florettfechterinnen und -fechter. Von der jüngsten Altersklasse U11 bis zu den Veteranen gab es hochklassige Teilnehmerfelder. Für die Gastgeber legte die jüngste Altersklasse U11 die Messlatte hoch. Bei den Mädchen erreichten die beiden Lokalmatadorinnen Zoe Stratkemper und Emma Straub das vereinsinterne Finale. Es blieb bis zuletzt hochspannend - bei Zeitablauf und nach der Verlängerung stand es 7:7, sodass der vor der Verlängerung ausgeloste Vorteil Gold für Emma Straub und Silber für Zoe Stratkemper bedeutete. Bei den Jungen siegte Alessandro Kiel vor den Tettnangern Niclas Künk und Erik Zlate-Podani.

In den Vorrunden schlug sich die U17 vergleichbar erfolgreich. Bei den Herren führte Alexander Neumeister die K.o.-Setzliste an, bei den Damen lag Julia Neumeister auf dem zweiten und Sara Ihln auf dem vierten Setzplatz. Bis ins Halbfinale blieben alle auf Siegkurs, dort stieg Sara Ihln mit Bronze aus. Julia Neumeister reihte sich mit ihrer Silbermedaille in die glücklose Serie von TSV-Finalteilnahmen ein, in der auch Alexander Neumeister in der U17 und bei den Herren sowie Noel Rilling in der U20 zu finden waren. Ebenfalls auf hohem Niveau geschlagen geben mussten sich Emil Ruetz und Julia Neumeister jeweils mit der U15-Bronzemedaille. Marlene Best war es vorbehalten, den Bann zu brechen und die Damenkonkurrenz ungeschlagen auf Platz eins zu beenden.

Den „Montfort FloreTT Pokal“, die Teamwertung der Jugend, verteidigte die TSV-Equipe eindrucksvoll mit stichhaltigen 571 gesetzten Treffern. Der „TT Oberschwaben Pokal“, das Pendant für die Erwachsenen, ging von Zürich nach Wangen, wobei sich die Tettnanger auf den zweiten Platz nach oben gearbeitet haben.