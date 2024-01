Tettnanger Fechtjugend auf DM-Kurs

Baden-Baden ist für ein Qualifikationsturnier zur deutschen Florett-Meisterschaft der drei baden-württembergischen Landesverbände nicht der kürzeste Weg, aber für die Fechtjugend des TSV Tettnang seit Jahren ein lohnender. Von der U11 bis zur U17 können sich dort an einem Wochenende die Fechterinnen und Fechter mit den Fechthochburgen Tauberbischofsheim, Weinheim, Stuttgart sowie dem nahen Frankreich messen.

Den Anfang machte Alexander Neumeister in der U17 und die Vorrundeneinteilung verhieß Ungemach - unter den Gegnern ein vormaliger deutscher Meister und eine kleinere Runde mit einem Match weniger. Die Tagesform passte jedoch und so ging es nach einem Auftaktsieg gut aufgelegt in die Partie mit dem deutschen Meister aus Freiburg. Nach vorsichtigem Abtasten übernahm der Tettnanger die Initiative und wurde mit dem 5:2-Sieg belohnt. Auch die beiden folgenden Vorrundengefechte gewann Neumeister und ging auf dem dritten Setzplatz ins K.o.-Finale. Mit Siegen über den Wiesbadener Simón Taapken und den Tauberbischofsheimer Mateus Mota-Hehn ins Halbfinale. In einem fairen, aber dennoch mit hoher Dynamik geführten Gefecht fing Tim Keller vom TSV Calw beim 12:12 Neumeister ab und verwies diesen beim Landes-Qualifikationsturnier mit 13:15 auf die Bronzemedaille.

TSV-Nesthäkchen schafft es ins Viertelfinale

In der jüngsten Altersklasse U11 ging Zoe Stratkemper für den TSV in das internationale, 15 Starterinnen zählende Feld. Nach einer Niederlage im ersten K.o.-Gefecht musste das TSV-Nesthäkchen in den Hoffnungslauf. Nur zwei Siege in Folge würden zurück in den Siegerlauf und damit ins Viertelfinale führen und das machte Stratkemper mit dem 10:5 in der zweiten Partie wahr. Im folgenden Viertelfinale schied die Tettnangerin zwar aus, holte dabei aber als Sechste die beste Platzierung des jüngeren Jahrgangs.

Für Julia Neumeister begann der U17-Wettkampf mit einer Alptraumrunde - alle Fechterinnen der Runde dieses Landesranglistenturniers waren nicht nur in der deutschen Rangliste platziert, sondern lagen in dieser auch noch vor der TSV-Vertreterin. Trotzdem schaffte es die Tettnangerin, sich im Achtertableau den wertvollen achten Platz zu ergattern und einen großen Schritt in Richtung DM zu machen.

Bei den U15-Herren schlug sich Oliver Marosvary im 32er-Feld aus sechs Nationen mit zwei Siegen in der Vorrunde beachtlich. Als Siebzehnter wartete das enge Match gegen den Sechzehnten der Setzliste aus Baden-Baden auf ihn. Die Erwartungen wurden mit einem wahren Krimi erfüllt, bei dem sich keiner der beiden Kontrahenten mehr als einen Treffer absetzen konnte und der mit 14:15 ein trauriges Ende nahm. Die gewonnenen Punkte deuten aber auf ein Happy End hin, aktuell wäre Marosvary bei der DM dabei.

Ungeschlagen ins Vereinsduell

Und dann kam der U20-Wettbewerb des Sparkassen-Cups als Qualifikationsturnier Süd-Baden mit einem großen, hochkarätigen Starterfeld. Erneut wurde großer Fechtsport geboten und Noel Rilling und Alexander Neumeister fühlten sich in den Vorrunden mit nur einer Niederlage beziehungsweise ungeschlagen sichtbar wohl. Das bescherte beiden TSV-Vertretern ein Freilos sowie lösbare 16er-Tableau-Gegner. Beide setzten sich durch und trafen im Halbfinale aufeinander. In einer wechselnden Partie setzte sich Neumeister ab und zog ins Finale ein.

Dem U17-Fechter zeigte der Vincent Wagner vom PSV Stuttgart beim 8:15, dass die Luft in der U20 schon etwas dünner ist, aber Silber und Bronze lassen die TSV-Jugendfechter zuversichtlich in die Zukunft blicken.