Um die Kandidatenliste für den Kreistagswahlbezirk VI aufzustellen, haben sich die Christdemokraten aus Tettnang, Meckenbeuren und Neukirch kürzlich getroffen.

„Wir sind stolz, auch dieses Jahr wieder eine ausgewogene, volle Liste mit 13 interessanten Kandidatinnen und Kandidaten zur Nominierung vorschlagen zu können“, so Tettnangs Stadtverbandsvorsitzender Frank Spleiß in seinen einleitenden Worten an die Anwesenden im Vereinsheim des TSV Tettnang.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Anschließend nominierten die CDU-Mitglieder unter der souveränen Wahlleitung von Landrat a.D. Lothar Wölfle folgende Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge: Daniela Dietrich (Meckenbeuren), Manfred Ehrle (Tettnang), Vera Fischer (Neukirch), Daniel Funke, Dr. Franz Häckl, Marina Papadimitrou, Winfried Ruetz, Katharina Ruther, Katja Scheider (alle Tettnang), Bürgermeister Georg Schellinger (Meckenbeuren), Hubertus von Dewitz, Jürgen H. Weishaupt und Tobias Zwisler (alle Tettnang).