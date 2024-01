Tettnanger Bürger spenden 34774 Euro für Sternsingeraktion

Zu Jahresbeginn waren rund 80 Kinder als Könige verkleidet mit ihren Begleitern im Auftrag der Kolpingfamilie Tettnang als Sternsinger in der ganzen Stadt unterwegs. Sternsinger sammeln Spenden, damit Kinder in ärmeren Ländern genug zu Essen haben, gesund aufwachsen und zur Schule gehen können. Die Spendengelder kommen den Projekten in Peru, Porcon (Partnergemeinde von St. Gallus), Simbabwe, Harare, dem Kinderheim Emerald Hill (Schwester Philothea Thanner), Brasilien, Pandorga in Sao Leopoldo (Einrichtung für schwer autistische Kinder und Jugendliche) sowie in Indien (Steyler Mission) zugute. Die Kolpingfamilie Tettnang bedankt sich bei allen Spendern für die Großzügigkeit, schreiben die Organisatoren. Auch den Tettnanger Bürgern, die vergeblich auf einen Besuch gewartet und trotzdem gespendet haben, gelte der Dank.