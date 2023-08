Tettnanger Blitzstart ebnet Weg in die nächste Pokalrunde

Wenn ein Trainer zur Halbzeitpause zwei Wechsel vornimmt, dann heißt das meist nichts Gutes. Oft ist er unzufrieden mit der eigenen Leistung und möchte dem entgegenwirken. Beim Verbandspokalspiel des Frauenfußball–Oberligisten TSV Tettnang war nun genau das Gegenteil der Fall. Nach 45 Minuten führte der TSV in der zweiten Runde beim SV Granheim mit 2:0 und legte bis dato einen souveränen Auftritt hin. „Wir haben uns mit dem 2:0 sicher gefühlt“, sagte Tettnangs Trainer Manuel Prinz und erlaubte sich somit die angeschlagenen Caitlin Bolinger und Marie Köger „vorsichtshalber“ auszuwechseln. Der Sieg geriet auch nicht mehr in Gefahr: Tettnang siegte am Sonntagmorgen mit 4:1 und steht nun im Achtelfinale des Verbandspokals.

Dass sich Prinz den Doppelwechsel getraut hat, unterstreicht eins ganz deutlich: Er vertraut seinem Kader und hat zurzeit „nie das Gefühl, dass wir nach den Wechseln schlechter werden“, betont Prinz. Mit einem Blitzstart erspielte sich der TSV sofort einen Vorteil. Caitlin Bolinger setzte gut nach und eroberte sich den Ball weit vorne im gegnerischen Sechzehner — der Abschluss zum 1:0 war dann Formsache (9.). Und in der 13. Minute verwertete Svenja Kunz aus kürzester Distanz eine Ecke von Tanja Kottmann zum 2:0. Somit nutzte der TSV die Risikofreudigkeit der Gastgeber aus. „Granheim hat mutig begonnen und sehr offen gestanden“, skizzierte Prinz.

Zwei Einwechselspieler treffen

In der zweiten Halbzeit sah Tettnangs Trainer noch zwei weitere Tore seines Teams. Einen Diagonalball von Jana Erdle vollendete Sarah Marschall (70.) und Chantal Ebinger war nach gescheiterten Granheimer Klärungsversuchen zur Stelle (86.) — beide Torschützinnen wurden eingewechselt und stützten somit das Vertrauen in die Bank. Granheim kam durch Bianca Uhl zum zwischenzeitlichen 1:3. Sie überwand Keeperin Lisa Mägerle mit einem Sonntagsschuss aus rund 35 Metern (74.). „Den hat sie sauber getroffen“, meinte Prinz.

„Man merkt, dass unser Tempo steigt. Dass wir dahinkommen, wo wir hinkommen wollen“, sagte Prinz im Hinblick auf den Oberligastart am Sonntag, 17. September, 14 Uhr beim FV 09 Niefern. Daran ansetzen will der TSV in den beiden restlichen Tests beim TSV Frommern (Sonntag, 3. September, 14 Uhr) und beim SV Deuchelried (Dienstag, 12. September, 19.30 Uhr). Der Kader werde bis zum Ligaauftakt auf 21 Spielerinnen reduziert. Nicht mehr zur Verfügung steht in dieser Saison die 19–jährige Emilia Heilig, die in Passau studiert. Damit verliert Prinz seine „Standardschützin Nummer eins“ sowie eine gute Option in der Innenverteidigung.

Frauenfußball-Verbandspokal, 2. Runde: SV Granheim – TSV Tettnang 1:4 (0:2). – Tore: 0:1 Caitlin Bolinger (9.), 0:2 Svenja Kunz (13.), 0:3 Sarah Marschall (70.), 1:3 Bianca Uhl (74.), 1:4 Chantal Ebinger (86.) – Schiedsrichter: Kevin Hecht – TSV: Mägerle, Kottmann, Loitz, Erdle, Reiner, Kiesel (53. Ebinger), Kaiser, Weiss, Köger (46. Kipper), Kunz (64. Marschall), Bolinger (46. Friedel).