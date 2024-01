Bodenseekreis: Bauernverband distanziert sich von Galgen bei Demos

Es sei nicht das Ziel der Landwirte, die Regierung zu stürzen, sagt Dieter Mainberger. So äußert sich der Vorsitzende des Tettnanger Kreisbauernverbands auf die Nachfrage unter anderem zu einem Teilnehmer der Traktordemo am Freitag. Der hatte zusätzlich zu einer Galgendarstellung auf einem Plakat gut sichtbar einen AfD-Flyer hinter der Windschutzscheibe befestigt.

Es gebe einen klaren Kodex, was gehe und was nicht. Ziel sei ganz klar, die Rahmenbedingungen für die Landwirte zu verbessern: „Politiker an den Galgen zu hängen, geht da nicht.“ Er selbst habe während der Demonstration das erste Fahrzeug gefahren, rund 360 Traktoren seien ja dabei gewesen, und in der Zeit nichts davon erfahren.

Hohe Hürden, jemanden auszuschließen

„Wenn ich das gesehen hätte, hätte ich ihn sicher gebeten, zu gehen“, sagt Mainberger. Allerdings seien die Hürden hoch, jemanden auszuschließen. Das hätte er auch schon bei der Großdemo in Ravensburg als Mitveranstalter erlebt.

„Wenn da Leute friedlich mitlaufen, dann können wir sie nicht der Demonstration verweisen“, sagt Mainberger. Das sei erst möglich, wenn radikale Symbole gezeigt würden, dann könne man auch die Polizei zu Hilfe holen.

Grundsätzlich: „Distanzieren uns von Nichtdemokratischem“

Ganz klar sei, so der Vorsitzende des Kreisbauernverbands, das Bekenntnis zur demokratischen Grundordnung. Ganz grundsätzlich gelte auch: „Wir distanzieren uns von Nichtdemokratischem und auch von rechten Radikalen.“

Im Zentrum der Proteste stehe, dass die Rahmenbedingungen sich bessern: „Viele können wichtige Investitionen sonst nicht tätigen. Irgendwann droht dann ein Scherbenhaufen.“ Dass Stimmen dabei seien, die die Ampel weghaben wolle, sagt Mainberger, die gebe es nicht nur in der Landwirtschaft.

Mainberger: „Natürlich wollen wir auch Druck machen“

„Aber was wäre denn besser?“, fragt Mainberger selbst zurück auf die Nachfrage, was denn die gewünschte Option hierzu sei (zumal CDU und AfD dem Subventions-Aus ebenfalls einstimmig zugestimmt hätten, als es Mitte Dezember im Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestags um Agrardiesel und die KfZ-Steuer für Traktoren ging).

„Natürlich wollen wir auch Druck machen“, sagt Mainberger mit Blick auf die laufenden Gespräche. Gleichwohl versuchten die Bauern, Maß und Ziel zu halten: „Das nehmen wir für uns in Anspruch.“

Warum das Bestehen im internationalen Markt schwierig ist

Auf die Rückfrage, warum neben der Politik nicht auch Einzelhandelsketten Demoziel seien, erwidert Mainberger, dass das nicht so einfach sei. Das Problem sei beispielsweise die Wettbewerbsverzerrung, verweist er auf die Politik.

Wenn etwa ein Pflanzenschutzmittel in Deutschland verboten sei, aber in einem anderen Land zugelassen, dürfte die damit behandelte Frucht trotzdem eingeführt und in Deutschland verkauft werden.

Ein Einfuhrverbot für solche Fälle sei sicher utopisch, sagt Mainberger: „Hier bräuchte es aber eine wirklich deutliche Kennzeichnungspflicht.“ Auch soziale Standards wie der Mindestlohn würden die Preise in Deutschland nach oben treiben: „Das ist im internationalen Markt schwierig.“