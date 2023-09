Kleinkinder mit schweren Fehlbildungen im Magen-Darm-Trakt, Tumoren oder anderen Erkrankungen hat der Tettnanger Arzt Dietmar Craß kürzlich in Äthiopien auf dem OP-Tisch gehabt. Jedes Jahr reist er für die Stiftung Kinderchirurgie nach Afrika und steht dort als Anästhesist im Operationssaal. Bei seinem jüngsten Besuch stand jedoch noch ein anderes Projekt auf der Agenda, das die medizinischen Standards in der Klinik künftig merklich verbessern soll.

Für Dietmar Craß, der unter anderem als Chefarzt an der Klinik Tettnang und später am Klinikum in Friedrichshafen tätig war, war es bereits das achte Mal, dass er in Afrika im Einsatz war.

Für insgesamt eine Woche ging es kürzlich in die Stadt Awassa in Äthiopien. Bereits 2021 war er dort, im vergangenen Jahr führte ihn ein Einsatz dann in das kleine westafrikanische Land Guinea-Bissau.

Es gibt eine Warteliste von bis zu eineinhalb Jahren, Melanie Graf

Dietmar Craß betreibt seit einigen Jahren eine eigene Praxis für Anästhesie im Bodenseeraum. Bei seinen ehrenamtlichen Afrika-Einsätzen ist meist auch ein Teil seines Praxis-Teams mit dabei.

Dietmar Craß (Mitte) ist kürzlich wieder mit einem Team von weiteren Ehrenamtlichen nach Äthiopien gereist. (Foto: Felix Pöhland )

Neben seiner Frau Carmen Craß, die Fachanästhesie-Pflegekraft ist, war diesmal auch Melanie Graf mit dabei, die ebenfalls als Fachanästhesie-Pflegekraft in der Praxis von Craß tätig ist sowie auf der Kinder-Intensivstation im Klinikum Friedrichshafen.

Kinder warten oft lange auf die OP

Für Melanie Graf war es der zweite Einsatz für die Stiftung Kinderchirurgie. Insgesamt zehn kleine Patientinnen und Patienten hat das Team diesmal operiert. Dabei arbeiten die ehrenamtlich tätigen Mediziner mit dem äthiopischen Team vor Ort zusammen, die Kommunikation auf englisch funktioniere gut, berichten sie. Der jüngste Patient sei ein Säugling von einem Monat gewesen, der älteste war fünf Jahre alt.

Die Kinder warten teils viele Monate auf die Operation. „Es gibt eine Warteliste von bis zu eineinhalb Jahren“, sagt Melanie Graf. Die besonders komplexen Fälle schieben die Ärzte in der Klinik in Awassa extra auf die Woche, in der die Spezialisten aus Deutschland vor Ort sind. Diesmal seien viele längere, aufwändigere Operationen von teils drei Stunden Dauer dabei gewesen, berichtet Craß.

Nach den Operationen steht für das Team eine Visite auf den einzelnen Stationen an: Kleine Geschenke wie Luftballons lösen bei den Kindern meist eine riesige Freude aus. (Foto: Dietmar Craß )

Zu jedem Einsatz reisen er und sein Team mit kofferweise Gerätschaften und Materialien, die sie aus Deutschland mitbringen. Denn oft fehle es vor Ort an den einfachsten Dingen ‐ wie einer passenden Blutdruckmanschette.

Auch Medikamente haben die deutschen Helfer immer mit dabei, denn vieles, was in Deutschland Standard ist, sei in Afrika kaum zu bekommen oder zu teuer. „Die Mitarbeiter sind von der Pflegekraft bis zum Arzt theoretisch extrem gut ausgebildet ‐ aber es fehlen oft Materialien und Medikamente“, sagt Craß.

Eltern müssen Materialien selbst besorgen

So wundere sich beispielsweise auch keiner mehr darüber, dass mehrmals am Tag kurz das Licht in der Klinik ausgeht, weil Stromausfall herrscht. Dank Notstromaggregaten sei das jedoch kein großes Problem, so Craß. Auch fließendes Wasser gebe es manchmal vom einen Moment auf den anderen nicht mehr.

Dietmar Craß (Mitte) ist Anästhesist und stand kürzlich zum achten Mal ehrenamtlich in Afrika im OP. Dabei sei es auch immer Ziel, die Mitarbeiter vor Ort zu schulen. (Foto: Felix Pöhland )

Völlig normal sei es in Äthiopien auch, dass die Eltern der zu operierenden Kinder vorab eine Liste von der Klinik bekommen. Darauf sind sämtliche Materialien vermerkt, die das Kind für den Eingriff benötigt ‐ vom Beatmungsschlauch bis zu Medikamenten.

Diese müssen die Eltern kaufen und bringen sie dann in einem Karton mit zum OP-Termin. „Wenn Eltern sich das nicht leisten können, werden manchmal auch einfach benutzte Materialien verwendet, die kurz durchs Wasser gezogen und gereinigt werden ‐ in Deutschland undenkbar“, schildert Craß. Ziel der Einsätze seien nicht allein die Operationen, sondern immer auch die Weiterbildung der Kräfte vor Ort.

„Man lernt auch viel gegenseitig, die Leute dort haben zum Beispiel einen extrem geschulten klinischen Blick auf die Kinder und sehen genau, wie es ihnen geht, wo wir vielleich mehr mit Geräten arbeiten“, erklärt Carmen Craß.

Spenden finanzieren neue OP-Säle

Vieles habe sich seit seinem Besuch vor zwei Jahren schon verbessert, sagt Dietmar Craß. Derzeit laufe an der Klinik zudem ein Großbauprojekt: Durch einen Beitrag über die Arbeit der Stiftung in der Sendung „Ein Herz für Kinder“ vergangenes Jahr konnte rund eine Million Euro an Spenden gesammelt werden. Damit sollen nun zwei neue OP-Säle gebaut werden, die europäischen Standards entsprechen sollen.

Das Gebäude, das sich bisher noch im Rohbau befindet, soll bis zum Sommer 2024 fertig sein und zwei neue Operationssäle beherbergen, die speziell für Kinderchirurgie genutzt werden sollen. (Foto: Dietmar Craß )

Auch die Neugeborenen-Intensivstation an der Klinik soll neu ausgebaut werden. Bis zum Sommer kommenden Jahres soll alles fertig sein ‐ dann wollen Dietmar Craß und sein Team erneut nach Äthiopien reisen.

Weitere Infos über die Stiftung gibt es unter www.stiftung-kinderchirurgie.de