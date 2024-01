Junge Musiker aus ganz Baden-Württemberg messen sich am Samstag, 27. Januar, in Tettnang. An der Musikschule dreht sich an diesem Tag alles um Jazz - sodass nicht lediglich das Spielen streng nach Noten zum Erfolg führt, sondern auch Kreativität und Improvisationstalent gefragt sind. Zum ersten Mal ist Tettnang Gastgeber für den Landeswettbewerb „Jugend jazzt South-West“, einen Ableger von Jugend musiziert.

Es soll der Auftakt sein für das Jubiläumsjahr der städtischen Musikschule, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Musikschulleiter Wolfram Lutz sitzt schon seit vielen Jahren als Juror in der Jury für Wettbewerbe von Jugend musiziert. Das Jubiläumsjahr war für ihn Anlass, gemeinsam mit dem Landesmusikrat einen der Landeswettbewerbe nach Tettnang zu holen. Auch für Zuhörer bietet sich an diesem Tag die Gelegenheit für hochkarätige Hörgenüsse.

Dozenten geben Konzert

Insgesamt 47 junge Jazz-Musiker haben sich für den Landeswettbewerb angemeldet. Sie stellen sich am Samstag einer vierköpfigen Jury aus renommierten Musikern. Zum Abschluss werden die Dozenten dann auch selbst noch zu hören sein, wenn sie am Abend im Hopfengut ein Konzert spielen.

Dort wird auch ein von der Stadt Tettnang gestifteter Jazz-Sonderpreis in Höhe von 2000 Euro verliehen. Ein weiterer Preis in Höhe von 4500 Euro stammt von der Versicherungsgruppe BGV (Badische Versicherungen). Dieser wird beim Preisträgerkonzert am Donnerstag, 7. März, in Karlsruhe verliehen.

Die fünfköpfige Jury des Landeswettbewerbs wird am Abend noch ein Abschluss-Jazzkonzert im Hopfengut spielen. (Foto: Veranstalter )

Die Teilnehmer beim Wettbewerb sind zwischen 14 und 23 Jahren und spielen unterschiedlichste Instrumente. Viele treten als Combo mit mehreren Mitgliedern gemeinsam an, vertreten sind zum Beispiel Bläser, Piano, Percussion oder Gitarre. Dabei umfassen die größten Combos bis zu sieben Personen, aber auch Solistinnen und Solisten sind mit dabei, die dann beispielsweise ihren Gesang präsentieren und dabei von einem Pianisten begleitet werden.

Auch Zuhörer sind willkommen

Der Wettbewerb findet am Samstag, 27. Januar, von 9.30 bis 13.25 Uhr und von 14.50 Uhr bis 15.25 Uhr in der Musikschule Tettnang statt. Dabei seien auch Zuhörer stets willkommen, betont Wolfram Lutz. Der genaue Ablaufplan und die Teilnehmerliste werde am Veranstaltungstag in den Räumen der Musikschule aushängen. „Es ist wirklich toll, dass wir Tettnang da so in den Mittelpunkt stellen können“, freut sich Bürgermeisterin Regine Rist über die Premiere in Tettnang.

Dass Jugendliche sich so für Jazz begeistern, sei bemerkenswert, meint sie. Denn die Darbietungen seien durchaus anspruchsvoll, immerhin komme es bei diesem Musikgenre auch stark auf das Zusammenspiel der einzelnen Musiker an. „Die Jury wird nicht nur das reine Spiel bewerten, sondern sicherlich auch auf Punkte wie Kreativität oder Improvisation schauen“, erklärt Wolfram Lutz.

Workshops im Anschluss

Der Wettbewerb ist die landesweite Vorrunde für den Bundesentscheid, zu dem dann einige Teilnehmer im nächsten Schritt reisen dürfen. Im Anschluss an die Wettbewerbe finden ab 16.15 Uhr zudem noch kostenlose Workshops mit den Juroren statt in den Disziplinen „Drums“, „Guitar/Bass/Rhythm“, „Vocals/Body“ oder „Bläser/Improvisation“. Auch die Workshops sind für Jazzliebhaber offen und kostenlos zugänglich.

Die Jury besteht in diesem Jahr aus Schlazzeugerin Lisa Wilhelm, dem Jazzgitarristen Werner Acker, der Jazzsängerin Sarah Lipfert, dem E-Bassisten Dirk Blümlein und dem Saxophonistenen, Bassklarinettisten und Komponisten Peter Lehel. Die fünf spielen ab 19.30 Uhr ein Jazzkonzert im Hopfengut No.20. Tickets sind über Spectrum Kultur sowie an der Abendkasse erhältlich.

Der Wettbewerb

Der Landeswettbewerb „Jugend jazzt South-West“ wird alljährlich vom Landesmusikrat Baden-Württemberg ausgerichtet. Er bildet einen Unterwettbewerb bei Jugend musiziert, allerdings wird er direkt auf Landesebene ausgetragen ohne Vorentscheide.

Während Jugend musiziert bereits seit 1963 stattfindet, gibt es den bundesweiten Wettbewerb Jugend jazzt seit 1997. Teilnehmen dürfen Combos von zwei bis zehn Mitwirkenden sowie Solisten. Combos haben dabei zwischen 15 bis 25 Minuten Zeit, um ihr Können zu präsentieren, Solisten bekommen 15 Minuten Zeit.

Die Jury besteht aus renommierten Jazzmusikern und Jazzmusikerinnen, Dozenten und Dozentinnen und Persönlichkeiten der Jazzszene. Nach ihrer Darbietung bekommen die Teilnehmer ein Feedback der Jury.