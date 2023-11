Tettnang will nachhaltiger werden ‐ ein Baustein auf diesem Weg ist eine Veranstaltungsreihe zum Thema, die am Donnerstagabend ihren Auftakt hatte. Wie sich der Klimawandel zeigt und welche Auswirkungen das für Mensch und Umwelt hat, erklärte Dimitri Vedel von der Bodenseestiftung. Wertvolle Tipps, wie jeder Einzelne mehr Nachhaltigkeit in seinen Alltag integrieren kann, gab es im Anschluss von der Meckenbeurer Nachhaltigkeitsbloggerin Amelie Prokop.

Rund 45 Interessierte waren zum Auftakt der Reihe in die Aula des Montfort-Gymnasiums gekommen. Das Interesse auch an den Infoständen der verschiedenen Tettnanger Initiativen im Foyer war groß ‐ wenngleich einige Stühle in der Aula leer blieben.

Zeitfenster schließt sich immer weiter

Bereits jetzt wirke sich der Klimawandel auf alle Regionen der Erde aus, erklärte Dimitri Vedel von der Bodenseestiftung, einer privaten Umwelt- und Naturschutzorganisation, die sich für mehr Nachhaltigkeit und Naturschutz in der internationalen Bodenseeregion einsetzt.

Diese Dekade ist entscheidend. Dimitri Vedel

Klimaveränderungen, Trockenheit, Flutereignisse und Hitzewellen seien nicht nur subjektives Empfinden, sondern messbar und wissenschaftlich hinterlegt, betonte er. „Wir haben genau jetzt die Aufgabe, etwas zu unternehmen“, meinte er weiter. Jede Verzögerung führe dazu, dass sich das Zeitfenster, um den Prozess des Klimawandels noch irgendwie zu verlangsamen, immer weiter schließe. „Diese Dekade ist entscheidend“, so Vedel.

Direkte globale Risiken für den Menschen seien Hitzestress, Wasserknappheit, bedrohte Ernährungssicherheit und ein ehöhtes Flutrisiko. Zwischen 3,3 und 3,6 Milliarden Menschen leben demnach weltweit in Gebieten mit besonders schwerwiegender Verwundbarkeit durch die Folgen des Klimawandels. Ebenso hänge mit dem Thema auch die schwindende biologische Vielfalt zusammen.

So sieht ein möglichst nachhaltiger Alltag aus

Überbauung, Versiegelung, Übernutzung von Flächen sowie Monokulturen, intensive Pflege und nicht nachhaltiger Rohstoffabbau würden dazu führen, dass die Biodiversität immer mehr abnehme und unzählige Arten vom Aussterben bedroht seien ‐ was letztlich auch den Menschen und die Produktion von Lebensmitteln massiv negativ beeinflusse.

230.000 Rinder werden allein in Deutschland jedes Jahr für die Tonne geschlachtet. Amelie Prokop

Konkrete Impulse für ein nachhaltiges Leben gab im zweiten Teil des Abends Amelie Prokop. Sie nahm die Zuhörer mit durch ihren Alltag, den sie möglichst nachhaltig gestaltet. Dazu gehört, Müll soweit wie möglich zu vermeiden, eine rein pflanzliche Ernährung sowie ein generell bewusstes Konsumverhalten.

„230.000 Rinder werden allein in Deutschland jedes Jahr für die Tonne geschlachtet“, nannte sie als Beispiel für die enorme Verschwendung, die heutzutage allgegenwärtig ist. Sie fasste einige Grundprinzipien für Nachhaltigkeit zusammen.

Einfache Maßnahmen mit großer Wirkung

Dazu gehört unter anderem, Abzulehnen, was man nicht wirklich braucht ‐ zum Beispiel Kataloge oder Werbegeschenke. Ebenso, sich auf das Wesentiche zu beschränken, das zu nutzen, was bereits vorhanden ist und Dinge gebraucht zu kaufen oder zu reparieren sowie Wertstoffe richtig zu recyclen.

Dazu zeigte sie anhand von Beispielen, wie sie diese Grundsätze umsetzt und riet den Zuhörern, keinen Anspruch an Perfektion zu haben, sondern einfach mit einer Sache zu beginnen. Einkaufen im Unverpacktladen, feste Seife oder Shampoo nutzen, Pflege- und Reinigungsprodukte mit einfachen Hausmitteln selbst herstellen, Gemüse im Garten anbauen und Mehrwegverpackungen nutzen ‐ mit Ideen wie diesen lasse sich bereits viel bewirken.

Die passenden Rezepte und weitere Tipps liefert Amelie Prokop auf ihrem Blog viele-kleine-dinge.de und auch zum Abschluss der Veranstaltungsreihe wird sie nochmals an Bord sein und am 5. Dezember einen DIY-Workshop für selbstgemachte Kosmetik, Reinigungsmittel und mehr anbieten.

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen der Themenreihe sind online zu finden unter www.tettnang.de/veranstaltungsreihe-klima