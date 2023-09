Heizen soll in Tettnang in der Zukunft möglichst klimafreundlich sein — dieses Ziel lässt sich schon aus der Absicht ablesen, dass die Stadt ein Nahwärmenetz einrichten will. Einen weiteren fomalen Schritt in Richtung dieses Ziels will Tettnang nun mit einem sogenannten Wärmeplan gehen.

Ein kommunaler Wärmeplan gilt als Grundlage, um eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu erreichen und könnte nach einem aktuellen Gesetztesentwurf in der Zukunft für größere Kommunen verpflichtend werden.

Was hinter dem Wärmeplan steckt

Für den Wärmeplan ist eine Analyse der städtischen Energie– und Treibhausgasbilanz nötig, ebenso geht es dabei zusammengefasst um mögliche Potenziale zur Energieeinsparung und erneuerbare Energien. Die entsprechenden Untersuchungen und Analysen sind mit hohen Kosten verbunden — weshalb die Stadt auf Fördergelder hofft.

Hierzu gibt es neben einer Landesförderung auch die Möglichkeit, Gelder über eine Bundesförderung zu erhalten. Letztere bietet die deutlich besseren Konditionen, allerdings nur noch bis Ende des Jahres. Danach wird die Förderquote von bisher 90 Prozent auf 70 Prozent gesenkt. Auch gibt es keine Obergrenze für die Förderung.

Kosten auf zwei Jahre verteilt

Obwohl besagter Wärmeplan bislang noch nicht beauftragt ist, hat die Verwaltung vorsorglich bereits die entsprechenden Anträge für die Bundesförderung gestellt. Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwoch seine Zustimmung signalisiert.

Mit einem einstimmigen Empfehlungsbeschluss sprach sich das Gremium dafür aus, die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Wärmeplans zu beauftragen. Vorrausetzung ist, dass die Fördergelder bewilligt werden.

Die Erstellung des Wärmeplans wird nach Schätzungen der Energieagentur Ravensburg insgesamt rund 120.000 Euro kosten. Für die Stadt würde sich mit den Förderanteilen ein Eigenanteil von 12.000 Euro, verteilt auf die Jahre 2024 und 2025, ergeben.