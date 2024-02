Wie steht Tettnang in Sachen Klimaschutz da, wie hoch sind die Treibhausgasemissionen und wie lassen sie sich senken? Viele Fragen, auf die ein sogenanntes Klimaschutzkonzept nun Antworten liefern soll.

Seit August 2023 hat Tettnang mit Katharina Kuhn eine Klimaschutzmanagerin. Eine ihrer Hauptaufgaben ist es, das Konzept zu erstellen. Was genau dahintersteckt, hat sie Ende Januar dem Gemeinderat vorgestellt.

Dass Tettnang überhaupt ein solches Konzept braucht, ist 2022 mit dem klima- und energiepolitischen Leitbild beschlossen worden. Der Bund fördert die Kosten zu 70 Prozent.

Das Klimaschutzkonzept soll zunächst einmal nur als Ausgangspunkt dienen, um Maßnahmen festzulegen, wie Katharina Kuhn erläuterte. Ziel sei am Ende die Reduzierung von Treibhausgasemissionen beziehungsweise die Klimaneutralität.

Untersuchungen zur Treibhausgasemission

Um dorthin zu kommen, sollen für das Konzept nun zunächst einmal Analysen erstellt werden. Wer kann eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz einnehmen und als Multiplikator dienen - genannt werden hier etwa bereits Verwaltung und Gemeinderat, Unternehmen und Verbände. Auch wer wie viele Treibhausgase ausstößt, soll untersucht werden. Zusammenarbeiten will die Stadt im Zuge des Konzepts mit der Energieagentur Ravensburg.

Darauf folgt eine Potenzialanalyse, also Berechnungen zur möglichen Entwicklung Tettnangs. Zwei Szenarien sollen dabei untersucht werden, heißt es in der Sitzungsvorlage: Der Fall, dass Tettnang weitermacht wie bisher und die Alternative, dass die Stadt bis 2040 eine Treibhausgas-Neutralität erreicht. Das Augenmerk will die Verwaltung dabei auf Strom und Wärme und im Speziellen auf erneuerbare Energien legen.

Bis wann alles fertig sein soll

Auch eine Liste mit konkreten Maßnahmen will die Stadt am Ende durch das Konzept vorliegen haben. Anschließend braucht es laut Konzept ein Controlling. Ebenfalls sieht es eine starke Einbindung der Bürger vor, die mittels Öffentlichkeitsarbeit auf dem Laufenden gehalten werden sollen.

Ein erster Maßnahmenkatalog soll dann bis zum Herbst diesen Jahres vorliegen und dem Gemeinderat vorgestellt werden. Ganz finalisiert sein soll das Klimaschutzkonzept dann bis Februar 2025.