Tettnang sichert sich einen wichtigen Sieg

In der Tischtennis-Kreisliga A ist Tettnangs erste Herrenmannschaft am vergangenen Spieltag auf den Abstiegsrelegationsplatz abgerutscht. Mit einem Sieg in Markdorf wollte Tettnang diesen Platz wieder verlassen. In der Vorrunde verlor der TTC zu Hause gegen den Aufsteiger mit 4:9, doch mit einer konzentrierten Leistung konnte Tettnang laut Mitteilung diese Scharte wieder ausmerzen. Das Rückspiel gewann der TTC mit 9:2.

Stefan Wagner/Philipp Junginger verloren zunächst in vier Sätzen und Jürgen Hanke/Henry Winkler mussten sich im Entscheidungssatz geschlagen geben. Das Spitzendoppel Stefan Merath/Karl Knöpfler wusste beim 3:1-Sieg dagegen zu überzeugen. In den Einzeln zeigten sich die Tettnanger nervenstärker und gewannen alle Partien.

Merath und Junginger überzeugten im vorderen Paarkreuz mit je zwei Siegen. Knöpfler, Wagner, Hanke und Winkler mussten jeweils nur einmal an die Platte. In der sehr ausgeglichenen Kreisliga A hat sich der TTC durch den 9:2-Sieg sogar vorübergehend auf den Aufstiegsrelegationsplatz geschoben. Am nächsten Spieltag geht es aber gegen den Tabellenführer Weingarten.