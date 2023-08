Es gibt wieder einen Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten in Tettnang. Mitte Juli hat sich das Gremium einer Mitteilung zufolge neu gegründet. Kurz GEB Kita genannt, sind die Mitglieder für (derzeit fast) alle 16 Einrichtungen zuständig und vertreten damit die Eltern von fast tausend Kindern.

Der GEB versteht sich als Bindeglied zwischen der Stadt Tettnang, den Trägern und Einrichtungen sowie den Eltern beziehungsweise den Elternbeiräten. Ebenso soll er Bindeglied zur Landeselternvertretung baden–württembergischer Kindertageseinrichtungen sein.

In Zukunft wieder eine bessere Vernetzung geplant

Zwar gibt es so ein Gremium in Tettnang schon ungefähr seit 30 Jahren. In den letzten Jahren sei er allerdings zunehmend in den Hintergrund getreten und zuletzt quasi nicht mehr nach außen aufgetreten. Seit 2022 habe es Bestrebungen gegeben, das Gremium wieder auf neue Füße zu stellen, heißt es in der Mitteilung.

Dazu hätten bereits mehrere Treffen aller 16 Einrichtungen der Stadt Tettnang stattgefunden. Hier würden sich die Elternbeiräte der unterschiedlichen Einrichtungen jeglicher Trägerschaft engagieren. Diese wollen sich zukünftig auch durch intensiven und regelmäßigen Austausch wieder besser vernetzen.

Ziel: „eine bestmögliche frühkindliche Erziehung“

Der Gesamtelternbeirat will dabei auf allen Ebenen eine Verbesserung erreichen. Dieser fungiert als Ansprechpartner für die Stadt und will die Elternbeiräte der einzelnen Einrichtungen unterstützen sowie den Austausch über gemeinsame Themen steuern. Ziel sei in Tettnang „eine bestmögliche frühkindliche Erziehung“.

Bei der Gründungssitzung in der Seldnerhalle im Kau wurden die bisherigen Ansprechpartner auch offiziell gewählt. Den Vorsitz haben Sepp Hündorf und Ralph Teubner mit der Schriftführerin Carmen Fischerkeller. Alle drei sind selbst als Elternteil und in einzelnen Elternbeiräten in Tettnang.

Das sind weitergehende Ziele des GEB

14 Elternbeiräte haben die Satzung zur Gründung den Beitritt zum Gesamtelternbeirat bislang unterzeichnet, bei den anderen stehen zum Teil noch die internen Abstimmungen aus. Der GEB kann sich laut Mitteilung künftig auch eine ergänzende Beteiligung von weiteren privaten Einrichtungen und generell eine Vertretung von Einrichtungen in freier Trägerschaft oder auch von Tagesmüttern vorstellen. Ein entsprechendes Konzept hierzu sei momentan in der Erstellung, heißt es in der Mitteilung.

Unter anderem diese Themen stehen auf der Agenda

Als aktuelle Themen nennt der Gesamtelternbeirat die derzeit aktuelle Diskussion über die Gebührenerhöhung. Ferner soll es um Angelegenheiten wie Personal beziehungsweise Personalplanung, Baumaßnahmen und die Ausstattung von Einrichtungen, Bedarfsplanung, Verkehrssicherheit im Bereich von Kindertagesstätten und weitere Themen gehen.

Der GEB will sich laut Mitteilung so aller Themen annehmen, die übergreifend mehrere Einrichtungen oder ganz Tettnang betreffen. Dieser will dabei in Diskussionsrunden, Arbeitssitzungen und entsprechenden Gesprächen in Kontakt mit Vertretern der Stadt, den Trägern und weiteren Beteiligten im Bereich der frühkindlichen Erziehung treten. Auch ein Auftaktgespräch mit Bürgermeisterin Regine Rist habe es bereits gegeben.