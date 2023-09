Tettnang will in Sachen Photovoltaik–Anlagen durchstarten. Auf den Dächern von städtischen Gebäuden gibt es noch reichlich ungenutztes Potenzial: Nur auf elf Dächern sind aktuell schon PV–Anlagen verbaut. Mehr als 40 weitere Gebäude würden ebenfalls dafür in Frage kommen.

Bis zum Jahr 2040 will Tettnang klimaneutral sein, so hat es der Gemeinderat beschlossen und im vergangenen Jahr auch ein klimapolitisches Leitbild dazu entwickelt. Erneuerbare Energien spielen eine wichtige Rolle, damit diese Ziele erreicht werden können. Tettnangs neuer Energiemanager Christoph Brey stellte in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch eine mögliche Strategie vor.

Die Gebäude, auf denen bisher schon PV–Anlagen installiert sind, sind vor allem Schulen und Kindergärten, aber beispielsweise auch die Feuerwehr Kau oder die Flüchtlingsunterkunft in Hagenbuchen. Allerdings sind nur drei der Anlagen im Besitz der Stadt Tettnang, die anderen gehören etwa Energiegenossenschaften.

Viele Faktoren spielen eine Rolle

Die rund 40 noch ungenutzten Dächer würden ein Potenzial von weit über 1000 kwP (Kilowatt–Peak) bieten, teilte Christoph Brey mit. „Da muss man jetzt ins Handeln kommen“, sagte er.

In der Sitzung ging es um die Frage, ob und mit welcher Priorisierung die städtischen Gebäude mit PV–Anlagen ausgestattet werden sollen. Die Verwaltung hat dafür alle in Frage kommenden Dächer untersucht und berechnet, an welchen Standorten sich eine solche Anlage besonders rentieren würde.

Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle: Neben der Dachausrichtung und -neigung gelte es auch zu berücksichtigen, ob beispielsweise ohnehin eine Sanierung anstehe und man dadurch Synergieeffekte nutzen könne, erläuterte der Energiemanager.

Ebenfalls fließe der jeweilige Stromverbrauch mit ein, denn so lasse sich eine mögliche Eigenstromnutzung untersuchen. Auch von der Infrastruktur, also dem Anschluss an das Regionalwerk Bodensee, müsse eine Anlage realisierbar sein.

Einige Gebäude hätten Amortisierung unter zehn Jahren

Nach Berücksichtigung all dieser Faktoren war das Ergebnis schließlich eine ausführliche Priorisierungsliste aller Gebäude. Diese stellt auch dar, in welcher Zeit sich eine PV–Anlage amortisieren würde. Die Gebäude auf der Liste sind beispielsweise Verwaltungsgebäude, Schulen, Sporthallen sowie Flüchtlingsunterkünfte, Kindergärten, Feuerwehrgebäude und verschiedene Mehrzweckgebäude.

Bei einigen Gebäuden würde sich eine PV–Anlage schon in weniger als zehn Jahren amortisieren. Das sind beispielsweise das Montfort–Gymnasium, die Mensa am Manzenberg, das Rathaus sowie die Manzenbergschule und die Realschule. Laut Energieagentur Ravensburg, die für die Erarbeitung der Strategie ebenfalls konsultiert wurde, sei eine Amortisation unter 15 Jahren bereits sehr gut.

Mensa könnte großen Teil des Stroms selbst erzeugen

Mit einer PV–Anlage auf der Mensa Manzenberg könnten demnach rund 30 Prozent des Stromverbrauchs durch die Anlage selbst gedeckt werden. Innerhalb von weniger als zehn Jahren könnten Einnahmen durch den Stromverkauf generiert werden. Die Empfehlung der Verwaltung lautete daher, vor allem auf Anlagen mit Eigennutzung zu setzen.

Die Grünen plädierten dafür, möglichst schnell mit den ersten Anlagen loszulegen. Albert Dick (Grüne) sagte: „Mir wäre am liebsten, so schnell wie möglich so viel wie möglich umzusetzen.“

Dabei sollte seiner Ansicht nach nicht nur darauf geschaut werden, wo am schnellsten eine Amortisierung erreicht werden könnte. Denn schließlich müsse der benötigte Strom zugekauft werden, solange es keine PV–Anlage gibt. „Alle, die wir früher machen, können dann schneller dazu beitragen, Geld zu verdienen“, merkte er an.

Welte fordert Eigenbetrieb für erneuerbare Energien

Karl Welte (FW) bezeichnete PV–Anlagen als Schlüssel in der Energie– und Klimawende und forderte, hier bald zu handeln. „Ich persönlich bin der Meinung, dass wir einen städtischen Eigenbetrieb für erneuerbare Energien gründen sollten“, so Welte. Hermann König (SPD) sagte, dass ihm die Debatte um einen möglichen Eigenbetrieb noch zu früh sei, grundsätzlich sei man jedoch auf dem richtigen Weg.

Bürgermeisterin Regine Rist versicherte, dass man auch die Möglichkeit eines Eigenbetriebs untersuchen werde. Auf einen Antrag von Hans Schöpf (Grüne) hin, fasste das Gremium den einstimmigen Beschluss, dass die Verwaltung bis zur Haushaltsplanung 2024 einen konkreten Umsetzungsplan auf Basis der Priorisierungsliste vorlegen solle. Am 27. September wird der Gemeinderat zu dem Thema beraten.