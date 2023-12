Eine vierzigköpfige Delegation aus Tettnangs französischer Partnerstadt Saint-Aignan hat sich jetzt über eine gelungene Überraschung gefreut. Gemeinsam mit den deutschen Freunden konnte sie auf dem Platz beim Kaffeekännle in der Grabenstraße die Enthüllung des Straßennamensschilds und die Einweihung des neuen „Place Saint-Aignan“ feiern.

Tettnangs Bürgermeisterin Regine Rist begrüßte die Gäste, darunter der Präsident des Partnerschaftsausschusses Jean-Christophe Mandard, Jean-Pierre Leroy, stellvertretender Bürgermeister von Saint-Aignan, sowie Sonja Hänle, die Vorsitzende des deutschen Städtepartnerschaftsausschusses und viele weitere Mitglieder der deutsch-französischen Städtepartnerschaft.

Stadtkapelle spielt beide Nationalhymnen

„Ich freue mich, den Platz in unserem schönen Stadtzentrum einweihen zu können“, sagte Regine Rist in französischer Sprache. „Wir wollen damit die tiefe Verbundenheit der Städtepartnerschaft würdigen und feiern. Gerade in Zeiten von Krisen und Konflikten seien grenzüberschreitende Begegnungen wichtig und wunderbar.“ Das könnten auch sportliche oder kulturelle Veranstaltungen sein.

Die feierliche Zeremonie wurde mit den Nationalhymnen beider Länder von einer Abordnung der Stadtkapelle Tettnang unterstrichen.

Jubiläumsfeier musste verschoben werden

Das neue, farbige und beidseitig bedruckte Schild trägt die sanft im Wind schwingenden Flaggen Frankreichs und Deutschlands. Auch der Name des Platzes ist in beiden Sprachen abgebildet. Der kreative Kopf bei der Gestaltung war Hans Schöpf.

Die Idee sei schon vor fünf Jahren entstanden, erzählte Hans-Dieter Walter, der die Städtepartnerschaft mit Saint-Aignan von Anfang an begleitet hat. „Wir wollten das eigentlich zum 30-jährigen Jubiläum im Jahr 2020 verwirklichen, doch da hat uns die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Gegenbesuch zur Feier im Jahr 2022

Erst im Juli 2022 konnte das Jubiläum nachgeholt werden und eine Gruppe von etwa vierzig Tettnangern in die Gemeinde im Département Loir-et-Cher reisen. Dort wurde die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde durch die beiden Bürgermeister Eric Carnat und dem damaligen Bürgermeister von Tettnang, Bruno Walter, erneuert.

Beim aktuellen Gegenbesuch letztes Wochenende haben die Gäste aus Saint-Aignan verschiedene Weihnachtsmärkte besucht und eine Fahrt auf den Pfänder mit einem anschließenden, gemeinsamen Abendessen genossen.

Freude über die schöne Geste

Die Einweihung des Platzes sei eine Riesenüberraschung gewesen. Bis kurz vor der Enthüllung des Schilds sei davon nichts durchgesickert. Umso mehr habe man sich dann über die schöne Geste gefreut, so die französischen Gäste. Auf dem Saint-Aignan-Platz gab es noch ein Glas Sekt und angeregte Gespräche.