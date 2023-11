Kinder, die dieses Jahr in Tettnang einen Wunschzettel schreiben, dürfen berechtigte Hoffnung auf eine Antwort vom Christkind haben. Denn seit Kurzem ist vor dem Rathaus das „himmlische Postamt“ in Betrieb. In der Vorweihnachtszeit soll vor allem kleinen Bewohnern der Stadt damit eine besondere Freude gemacht werden.

Die Idee stammt von Rathaus-Mitarbeiterin Yvonne Eser, die eine ähnliche Einrichtung im Allgäu in Scheidegg sah und das Ganze prompt auch für Tettnang vorschlug. Im Tettnanger Rathaus fand sie schnell viele begeisterte Mitstreiter: Sowohl Bürgermeisterin Regine Rist, als auch das Stadtmarketing sowie der Verein Tettnang erleben und der Bauhof sind mit an Bord.

Was in der Hütte alles zu finden ist

Mit viel Liebe zum Detail wurde die kleine Holzhütte von den Bauhof-Mitarbeitern gebaut und auf dem Montfortplatz aufgestellt. Direkt unter dem großen Weihnachtsbaum steht das himmlische Postamt und lädt kleine Wunschzettelschreiber ein, aber auch für Erwachsene ist die besondere Postfiliale ein gemütlicher Zwischenstopp auf einem adventlichen Spaziergang durch die Stadt.

Innen lädt eine Sitzecke mit Büchern zum Verweilen ein, auch Wunschzettel und Stifte liegen bereit. (Foto: Linda Egger )

Innen stehen ein paar kleine Hocker sowie ein Tisch, auch Stifte liegen bereit. An der Wand hängt ein großer Briefkasten, alles ist hübsch dekoriert und auch einige weihnachtliche Kinderbücher, zur Verfügung gestellt von der Stadtbücherei, stehen bereit. So können Eltern mit ihren Kindern auch für einen Vorlese-Besuch vorbeischauen.

Rathaus-Mitarbeiterinnen verschicken Karten

Auf vorgedruckten Wunschzetteln können Kinder dann ihre Nachricht ans Christkind verfassen. Anschließend braucht es nur noch eine Adresse sowie eine Unterschrift von einem Sorgeberechtigten - das sei wegen des Datenschutzes notwendig, erklärt Pia-Simone Ellermann vom Stadtmarketing. Sie und ihr Team werden als himmlische Postmitarbeiterinnen fungieren, den Briefkasten regelmäßig leeren - und vor Weihnachten eine Antwort-Karte an alle Wunschzettel-Absender schicken.

Die Wünsche selbst müsse natürlich das Christkind erfüllen, erklärt Ellermann, vielmehr gehe es darum, den Kindern eine Freude zu machen. „Wir möchten damit auch daran erinnern, dass es oft die kleinen Dinge sind, die Weihnachten besonders machen“, sagt sie.

So funktioniert’s

Das himmlische Postamt hat bis zum 3. Advent geöffnet, in der letzten Woche vor Weihnachten werden dann die Antwortkarten versandt. Die himmlischen Postamt-Mitarbeiter weisen jedoch darauf hin, dass nur die in der Hütte ausliegenden vorgedruckten Wunschzettel angenommen werden können. Diese sollen dann direkt in den dafür vorgesehenen Briefkasten in der Hütte eingeworfen werden.