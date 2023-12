Mit dem neuen Halbjahresprogramm für 2024 wil Spectrum Kultur in Tettnang ein breites Publikum ansprechen. Simone Habeck und ihr Team haben hierfür wieder eine bunte Mischung aus Musikveranstaltungen und Kleinkunst zusammengestellt, die sich sehen lassen kann. Viele der Künstler wurden mit Preisen ausgezeichnet, auch ein paar Neuheiten sind vertreten, die es so in Tettnang noch nicht gab.

Kammermusik auf höchstem Niveau ist im Programm ebenso zu finden wie Jazz oder Kabarett-Abende. Ganz besonders freuen können sich Schüler und Studenten über eine neue Aktion: Sie bekommen Karten ab kommendem Jahr besonders günstig.

Ab 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn müssen sie für Restkarten nur drei Euro bezahlen. Im regulären Vorverkauf oder an der Abendkasse erhalten sie wie gewohnt 50 Prozent Rabatt auf den Originalpreis.

Dozenten stehen abends auf der Bühne

Den Auftakt des ersten Halbjahres bei Spectrum macht am 25. Januar der aus dem SWR bekannte Sänger Lars Reichow. Im Rittersaal spielt er ein Best-of-Programm mit Liedern zwischen Lachen und Weinen, wie es in der Ankündigung heißt. Im Hopfengut No.20 geht es am 27. Januar mit dem Trio Lehel’s Acker Blümlein jazzig weiter.

Den Start im ersten Halbjahr macht am 25. Januar der Musikkabarettist Lars Reichow mit seinem neuen Best-of-Lieder-Programm „Musik“. (Foto: Mario Andreya )

Dabei handelt es sich um eine Kooperation mit der städtischen Musikschule. Dozenten, die tagsüber beim Jugendwettbewerb „Jugend Musiziert“ mit dabei sind, stehen am Abend mit einem Programm voller Jazz, Soul und Rhythm and Blues auf der Bühne.

Ein moderiertes Konzert mit dem Klarinettentrio Schmuck findet am 25. Februar im Rittersaal statt - zu hören gibt es die außergewöhnliche Kombination aus Klarinette, Bassetthorn und Bass-Klarinette.

Mentalist versetzt Zuschauer ins Staunen

Einen Ausflug ins Übersinnliche macht das Programm am 8.März: Lars Ruth, der sich als „der Seher“ bezeichnet, gastiert in der Aula des Montfort-Gymnasiums und versetzt das Publikum sicher an der einen oder anderen Stelle ins Staunen. Seine Show verspricht Einblicke ins Reich der Wahrsager, Hypnotiseure und Traumdeuter.

Das Leonkoro Quartet, eines der gefragtesten Ensembles seiner Generation, gastiert am 24. März mit Schubert, Janácek und van Beethoven im Rittersaal. Im Jahr 2022 erhielt das Quartett eine Reihe renommierter Auszeichnungen und Preise.

Der Mentalist Lars Ruth entführt sein Publikum am 8. März in die Welt des „Übersinnlichen“. (Foto: blackneonentertainment )

Wer Gypsy-Jazz mag, kommt beim Wawau Adler Quartett am 12. April voll auf seine Kosten. Das in Stuttgart beheimatete Trio Parnassus spielt am 21. April im Rittersaal Kompositionen von Frauen, die zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind. Die Echo-Preisträger sind im Zuge der internationalen Schlosskonzerte-Reihe zu Gast in Tettnang.

Auch 2024 findet wieder das Festival „Lebendiges Barockschloss“ statt, diesmal vom 19. April bis zum 12. Mai. Das Programm sei noch nicht ganz vollständig, so Simone Habeck. Weitere Infos sowie alle bisher geplanten Programmpunkte gibt es online unter www.lebendiges-barockschloss.de.

Lichtshow in Kombination mit Trommeln

Nicht fehlen dürfe außerdem Klassiker, die sich bereits fest in Tettnang etabliert haben. Dazu zählen etwa das Freundekonzert mit Edzard Locher, ein Poetry-Slam sowie die traditionelle Schlosshofserenade. Die erste Show dieser Art bringt die Gruppe Drum Stars am 18. Juli nach Tettnang.

Die Percussion-Show mit fünf Profischlagzeugern findet bei guter Witterung im Schlossinnenhof statt, als Ausweichmöglichkeit steht die Halle in Obereisenbach zur Verfügung. Kombiniert mit einer Lichtshow, Wassertrommeln und Alltagsgegenständen trommeln die Musiker auf alles ein, was ihnen unter die Sticks kommt.

Den Abschluss des Halbjahresprogramms macht das Trio Toccata, das am 27. Juli in der St. Gallus-Kirche ein Konzert für zwei Trompeten und Orgel spielen wird.

Bei der Zusammenstellung des Programms stehe stets im Fokus, verschiedene Altersgruppen anzusprechen und für jeden Geschmack etwas Passendes zu bieten, erklärt Simone Habeck. Neben ihrem Team engagieren sich aktuell auch rund 35 Ehrenamtliche bei Spectrum.

Weitere Infos zum Programm gibt es unter www.spectrum-kultur-in-tettnang.de

Tickets für alle Veranstaltungen gibt es bei der Tourist Information oder online sowie bundesweit an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.