Zahlreiche Demonstrationen mit vielen Teilnehmern gegen Rechtsextremismus hat es in den letzten Wochen gegeben. Auch im Südwesten strömten die Menschen vielfach auf die Straße, zuletzt mit rund 2500 Teilnehmer in Wangen. Nun ist es auch am Sonntag, 25. Februar, um 11 Uhr in Tettnang soweit, und zwar auf dem Montfortplatz.

Das Programm steht in Teilen schon fest, kann in den nächsten Tagen allerdings noch ergänzt werden.

So soll die Demo starten

Die Demonstration startet um 11 Uhr am Montfortplatz und wird dann über die Montfortstraße, Karlstraße und Schlossstraße wieder am Montfortplatz mit einer kurzen Kundgebung enden.

Um 11 Uhr beginnt die Versammlung mit der Begrüßung vor dem Rathaus. Tettnangs Bürgermeisterin Regine Rist spricht das Grußwort, darauf folgt eine Ansprache von Doris Hog von den „Omas gegen Rechts“. Sie ist Mitbegründerin der Gruppe am Bodensee. Auch Vaude-Chefin Antje von Dewitz hat ihre Teilnahme als Rednerin schon zugesagt.

Teilnehmer laufen durch die Innenstadt

Ab etwa 11.45 Uhr soll der Demonstrationszug dann vom Rathaus aus die Montfortstraße hochziehen, durch das Torschloss und über den Bärenplatz in die Karlstraße und dann über die Schlossstraße wieder zurück bis auf den Montfortplatz zur Abschlusskundgebung. Die ist erst einmal um 12.30 Uhr geplant.

Vor der Verabschiedung spielt der Tettnanger Musiker Matthias Brugger dann auch noch aus seinem Soloprogramm „Brothers Eye“.

Die Köpfe hinter der Aktion sind Bürgerinnen und Bürger aus Tettnang. Initiiert haben Michael Och, Christiane Ruppaner und ein Freundeskreis rund Cosima Kehle, Anja Nebel und weiteren die Aktion. Aus der Tettnanger Bürgerschaft sind neben den vieren auch noch Kerstin Mommsen, Hartmut Rocker, Kerstin Wattenbach und Mats von Dewitz im Organisationsteam vertreten.

„Wir wollten einfach nicht, dass das Thema jetzt in Vergessenheit gerät“, sagten Och und Ruppaner im Gespräch. Deswegen sei die Entscheidung gewesen, sich an die ersten Wellen der Demonstrationen anzuschließen.

Ziel: Ein Zeichen für eine vielfältige Gesellschaft setzen

Ihre klare Botschaft: Man wolle ein Zeichen „für die Demokratie setzen und für unsere vielfältige Gesellschaft“ setzen. „Extremismus und Ausgrenzung führen - wie wir aus der Geschichte wissen - ins Verderben auf allen Ebenen. Hass, Fremdenfeindlichkeit und die Missachtung von Menschenrechten sehen wir als Bedrohung für unsere freie und offene Gesellschaft.“

Vor diesem Hintergrund benennen sie, wofür sie auf die Straße gehen möchten: „Deshalb wollen wir für unsere demokratischen Werte, für Vielfalt und für Rechtsstaatlichkeit gemeinsam mit euch unsere Stimme erheben und uns von den Parolen der Rechtspopulisten deutlich abgrenzen.“

Auch laut und hörbar für Demokratie sein. Anja Nebel

Wichtig sei, sagt Anja Nebel, zu zeigen, „wer wir sind und wie viele wir sind. Wir wollen einfach eine gute, sinnvoll funktionierende Demokratie“. Diese müsse man verteidigen. Bei der Demonstration sei es es deswegen wichtig, dass „die Menschen, die für Demokratie sind, auch laut und hörbar sind“, so Nebel.

„Es ist uns wichtig, dass wir uns für etwas aussprechen“, sagt dabei Christiane Ruppaner zum Motto „Gemeinsam für Demokratie“. Es gehe darum, eine positive Botschaft zu senden, auch wenn es um eine klare Positionierung gegen Extremismus und Ausgrenzung gehe.

Hier gibt es weitere Informationen

Auf die Frage, mit wie vielen Teilnehmern die Veranstalter rechnen, sagt Michael Och, dass er erst einmal von Tausend Menschen ausgehe, die sich in Tettnang versammeln.

Aktuelle Informationen unter anderem zum Stand des Programms bei der Demonstration Ende Februar gibt es unter www.tettnang-bleibt-bunt.de