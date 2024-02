Technikcafé sammelt alte Smartphones

Nachdem die Handysammelbox in der Anlaufstelle für Bürgerengagement aufgrund neuer Vorschriften pausieren musste, geht die Sammelaktion unter neuer Trägerschaft weiter. Künftig dürfen zu den Sprechstunden des Technikcafés Tettnang, das auch ganz allgemein Hilfestellungen rund um elektronische Geräte bietet, ausgemusterte Smartphones abgegeben werden. Abgegeben werden dürfen nur Smartphones ohne SIM-Karte, deren Akku fest im Gerät verbaut und funktionsfähig ist. Der Akku darf nicht aufgebläht sein. Auch offensichtlich kaputte Geräte (Bildschirm) werden nicht angenommen. Die nächsten Termine des Technikcafés sind am 23. Februar von 15 bis 17 Uhr im Kaplaneihaus und am 9. März von 10.30 bis 12.30 Uhr in der Anlaufstelle für Bürgerengagement. Eine Terminübersicht fürs ganze Jahr gibt es unter www.tettnang.de/technikcafe.