Technikcafé leistet Hilfe zur Selbsthilfe

Das Technikcafé bietet am Freitag 22. September, von 15 bis 17 Uhr, im Kaplaneihaus, St. Johann 2, Hilfestellungen rund um elektronische Geräte an. Das ehrenamtliche Team unterstützt alle, die nicht in einer digitalen Welt groß geworden sind, sondern sich mit vermeintlich Einfachem oder Alltäglichem der digitalen Technologie schwertun. Dabei geht es um Hilfe zur Selbsthilfe, indem im persönlichen Gespräch mit Rat und Tat bei Verständnisproblemen aufgeklärt oder direkt von der Fehlerbehebung bis zur Inbetriebnahme Unterstützung geleistet wird.

Das Angebot ist kostenlos. Um eine Anmeldung mit Problembeschreibung wird gebeten (Mail [email protected], Telefon 07542/9899124)